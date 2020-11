Valsts svētkos – uz Valkas novadpētniecības muzeju

Valkas novadpētniecības muzeja izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja Ligita Drubiņa aicina rīt, 18. novembrī, no pulksten 10 līdz 16 apmeklēt muzeju un apskatīt vairākas ekspozīcijas un izstādi bez gida pavadības. Šajā svētku dienā ieeja – bez maksas. Muzejs pieņem individuālos apmeklētājus vai apmeklētāju grupu no vienas mājsaimniecības. Ierodoties muzejā, apmeklētājiem no 13 gadu vecuma nepieciešama aizsargmaska vai sejas vairogs (vizieris).

Muzejā apskatāmas divas ekspozīcijas “Valka – Latvijas neatkarības šūpulis” un “Vid­zemes draudžu skolu skolotāju seminārs un tā audzēkņu kultūrizglītojošā darbība 19. gs. vidus – 20. gs. sākums”. Apskatei ir pieejama izstāde “Ceļā uz Latvijas Holivudu”. Tā ir Rakstniecības un mūzikas muzeja ceļojošā izstāde, veltīta latviešu aktierkino sākotnei, aptuveni divdesmit gadu ilgam laika posmam pirms Otrā pasaules kara. Izstādes apskates pēdējā diena – 21. novembris. Muzejā ir iespēja redzēt arī 35 minūšu garo dokumentālo filmu “Valka*1917” un 15 minūšu garo grafisko animācijas īsfilma “Vieta, kur sākas valsts”.

L. Drubiņa lūdz neapmeklēt muzeju, ja ir elpceļu infekcijas slimības simptomi, noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra izolācija. Muzeja speciālistiem ir tiesības personām ar elpceļu un infekcijas slimības pazīmēm liegt ieeju muzejā un aicināt tās atstāt muzeju.