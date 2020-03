Variņu “Varim”– 20

Variņu tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvam “Varis” šopavasar aprit 20 gadi. Apaļo jubileju kolektīvs atzīmēs koncertā “20 gadi dejā” savās mājās – pagasta tautas namā – nākamo sestdien, 7. martā, pulksten 19.

Koncertā dejos gan paši jubilāri, gan arī vidējās paaudzes deju kolektīvi “Cīrulis” no Palsmanes, “Ratenieki” no Litenes un “Unce” no Lejasciema. Pasākumu vadīs Agnese Eriņa.

“Visi, kam interese, nāciet skatīties!” aicina “Vara” vadītāja Laila Legzdiņa. Viņa vada šo kolektīvu jau 15 gadus.

Pēc koncerta Variņu tautas namā pulksten 22 sāksies balle, tās laikā visi, kuri vēlēsies, varēs apsveikt jubilārus, bet koncertā gaviļniekus bieži varēs redzēt uz skatuves.

““Varis” dejos diezgan daudz. Šosezon izvērtējām un izvēlējāmies no kolektīva katras piecgades pa vienai dejai, kas tajā laikā bija vismīļākā. Tās tagad restaurējam, lai dejotu jubilejas koncertā,” stāsta L. Legzdiņa.

Tāpat “Varis” dejos savas vadītājas jaunrades dejas. L. Legzdiņa ir diplomēta deju ritmikas pedagoģe un veidojusi arī horeogrāfiju dejām ar mazāku pāru skaitu, pielāgojoties situācijām, kad Variņu kolektīvā ir bijis mazāk dejotāju. Šobrīd “Varī” ir 16 dejotāji – deviņas sievietes un septiņi vīrieši – visi vietējie iedzīvotāji.

No kolektīva nodibināšanas 2000. gadā “Varī” dejo Inta Elstiņa, Armands Elstiņš un Juris Vonda.