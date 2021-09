Vēl nebijis koncerts

Šo sestdien, 11. septembrī, Smiltenē satiksies labākie tautas mūzikas vijolnieki no Latvijas un tuvākajām Ziemeļeiropas kaimiņzemēm.

Pulksten 17 viņi muzicēs vijoļu spēles svētku koncertā parka viesnīcas “Brūzis” dārzā.

Turpinot pērn novembrī iesākto tradicionālās vijoļu spēles lekciju tēmu, šogad Latvijā atsākas tautas mūzikas instrumentu spēles festivāls “Dzīvā mūzika”, kas veltīts tradicionālajai vijoļu spēlei. Svētku galvenajā koncertā Smiltenē 11. septembrī piedalīsies spilgtākie tradicionālā stila spēles meistari no Latvijas, kā arī spēlmaņi no kaimiņzemēm – Lietuvas, Igaunijas un Zviedrijas, informē biedrības “Skaņumāja” sabiedrisko attiecību speciālists Jānis Dzimtais.

Viens no festivāla organizētājiem etnomuzikologs Ilmārs Pumpurs skaidro, ka festivāls tiek rīkots ik gadu, katrā norises reizē klausītājus iepazīstinot ar kādu īpašu instrumenta spēles tradīciju. Tiek rīkoti koncerti, speciālistu lekcijas un meistarklases un dalībnieku saspēlēšanās. Šogad vijoļu spēlmaņu koncerti papildinās pērn notikušos teorētiskos lasījumus.

Festivāls iesāksies ar ieskaņas koncertu un tradicionālo deju vakaru Folkklubā “Ala pagrabs” Rīgā, kur uzstāsies festivāla ārzemju viesi.

Savukārt svētku koncertā Smiltenē būs dzirdama gan postfolkloras grupas “Iļģi” līdere Ilga Reizniece un grupas “Tautumeitas” vadītāja Asnate Rancāne, gan tautas mūzikas kapelas “Hāgenskalna muzikanti”, “Skaņumājas vijolnieki” un citas.

Kaimiņtautu vijoles spēles manieri demonstrēs festivāla teorētisko lekciju pasniedzēji Matss Edens no Zviedrijas un Helina Pihlapa no Igaunijas, kā arī Daila Kirdiene no Lietuvas. Šī gada festivāla īpašais viesis būs vijoļu spēles vecmeistars Jānis Ciguzis no Vijciema.

Koncerts notiks, ievērojot tā brīža epidemioloģiskās drošības nosacījumus. Ieeja ir bez maksas, uzrādot “Covid-19” vakcinācijas, pārslimošanas vai negatīva testa sertifikātu.

Festivālu organizē biedrība “Skaņumāja” un Latvijas Nacionālais kultūras centrs ar Valsts kultūrkapitāla fonda un Smiltenes novada Kultūras centra atbalstu.