Vērienīgi atzīmēs septītos Kokmuižas svētkus

3. un 4. septembrī Valmieras novada Kocēnos jau septīto reizi atzīmēs Kokmuižas svētkus, šogad to devīze izvēlēta “Cita Kokmuiža. Stāstu krāšņumā un mālu pelēkumā”.

Stāstus mēs veidojam paši. Ir senie stāsti, no kuriem rodas jauni. Kā māla mainīgums, kas pieņem aprises un maina formu, tā senatnes stāsti atdzīvojas un veidojas jauni – no iepriekš piedzīvotās vēstures jaunajos laikos. Maināmies mēs, un notikumi mums līdzi!

Izsenis Kokmuižā brauca zirgu pajūgi, keramiķi darbojās ar mālu, brūzī darīja alu, ikviens zināja ķieģeļu cepli un spirta dedzinātavu. Muzikanti pulcējās Kokmuižas pilī un dārzā, lai svinētu dārza svētkus. Arī mūsdienās Kokmuižas puse ir izslavēta ar keramikas meistariem, tādēļ cildināsim vēsturi, tagadni, svinēsim arī “Vaidavas Keramikas” 40 gadu jubileju. Daudz spēcīgas personības dzīvojušas Kokmuižā un iepazinušas tās burvību, tostarp slavenais kordiriģents Roberts Zuika. Izcili stāsti mājo Kokmuižā. Pieredzēsim tos kopā!

Svētku pirmās dienas vakars

Kā ierasts, Kokmuižas svētkus ieskandināsim piektdienas, 3. septembra, vakarā. Plkst. 17.00 Kocēnu pagasta 1. bibliotēkas velvju zālē atklās izstādi “Krogi Vidzemē pie vecās Rīgas-Pēterburgas ceļa no Zvirgzdu kroga līdz Brandeļa krogam”. Par krogu vēsturi Latvijā pastāstīs novadpētniece Ineta Amoliņa. Dalībai pasākumā nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās, līdz 1. septembrim zvanot pa tālr. 26537660. Savukārt plkst. 18.00 Kocēnu pamatskolas mūzikas kabinetā atklās leģendārajam kordiriģentam Robertam Zuikam veltītu ekspozīciju, muzicēs Kocēnu pamatskolas un Valmieras Mūzikas skolas talantīgie audzēkņi. Gan iepriekšminētās izstādes, gan Kokmuižas pils zālē izvietotā izstāde “Kokmuižas svētki cauri laikiem” būs apskatāmas abās svētku dienās.

Dienas izskaņā plkst. 20.00 pie Kokmuižas pils sāksies mūziķu Aijas Andrejevas un Jāņa Aišpura noskaņu koncerts “12 stāsti vasaras vakaram”, tajā izskanēs gan Aijas un Jāņa, gan citu autoru radītās kompozīcijas.

Koncertam izskanot un debesīm satumstot, plkst. 21.30 Kokmuižas pils parterā atklās slavenā somu mākslinieka Aleksandra Reikštaina (Alexander Reichstein) mākslas objektu izstādi “Atnācēji”. Izstāde “Atnācēji” dara aizgājušos redzamus. Saskaņā ar mākslinieka pārliecību cilvēki nekad nepazūd bez pēdām: mēs joprojām dzirdam viņu vārdus, soļus un pat elpu. Ļaudis, kas jau sen viņsaulē, klīst pa dārzu, satiek viens otru un bauda dabu. Objekti, kas veidoti no izliektas stieples, kas apstrādāta ar luminiscējošu krāsu, ultravioletajā gaismā atdzīvosies kā mistikas būtnes, radot īpašu noskaņu.

Muižas tirgus un vēderprieki

Sestdien, 4. septembrī, kā pirmie Kokmuižas svētkos rosīsies tirgotāji – amatnieki, mājražotāji un stādu audzētāji, lai Muižas tirgū, kas norisināsies Kokmuižas pils kompleksa teritorijā, piedāvātu pašu ražotos, veidotos un audzētos labumus. Muižas tirgus norisināsies no plkst. 10.00 līdz plkst. 15.00.

No plkst. 11.00 Kokmuižas pils kompleksa teritorijā norisināsies vēderprieku baudīšana kopā ar Valmieras muzeja pavārēm Indru Vīlisteri un Indru Bērziņu, kā arī būs iespēja atklāt un izgaršot receptes no pirmās pavārgrāmatas latviešu valodā – Kristofa Hardera Rubenes driķētavā iespiestās “tā pirmā pavāru grāmata 414 senas receptes no 18. gadsimta”.

Kokmuižas svētku parāde

Svētku svinīgā atklāšana sāksies sestdien plkst. 12.00 ar parādi virzienā no Alejas ielas līdz Kokmuižas pilij. Parādē piedalīsies tēli no senatnes līdz mūsdienām, svētku dalībnieki, Kokmuižas ļaudis, Latvijas antīko automobiļu klubs, Kocēnu zirgaudzētava un daudzi citi. Svētku dalībniekiem muzikālu sveicienu būs sarūpējis Dikļu pūtēju orķestris Pētera Vilka vadībā. Latvijas antīko automobiļu kluba spēkratu izstāde būs apskatāma no plkst. 12.30 līdz plkst. 16.00 Kokmuižas pils parterā.

Svētki arī ģimenēm un bērniem, jauniešiem un vēstures izzinātājiem

Visas dienas garumā sev tīkamu nodarbi Kokmuižā varēs atrast gan mazi, gan lieli – norisināsies izbraucieni ar laivu, māla darbnīcas kopā ar “Vaidavas Keramisti” un “Vaidavas Keramiku”, Kocēnu 38. skautu vienības aktivitātes, loka šaušana mērķī, ekskursijas kopā ar gidiem Inetu Amoliņu un Tomu Treimani, lai izzinātu aizraujošus faktus par senatnīgo un noslēpumaino Kokmuižu.

Svētkiem gatavojas arī pašmāju amatiermākslas kolektīvi

Kokmuižas svētkus kopā ar novadniekiem un viesiem svinēs arī pašmāju amatiermākslas kolektīvi. Bez jau iepriekš pieminētā Dikļu pūtēju orķestra koncerta, Kokmuižas promenādē plkst. 13.00 sāksies grupas “Parks” un Kocēnu kultūras nama vokālā ansambļa “Imera” koncerts.

Savukārt plkst. 19.00 Kokmuižas promenādē pirmatskaņojumu piedzīvos Ilmāra Ozoliņa dziesmu cikls “Austrums un Rietums” korim, solistiem un pavadošajai grupai, to izpildīs Kocēnu kultūras nama jauktais koris “Imera” un Strenču Kultūras centra jauktais koris “Rītu puse”.

Teātra mākslas cienītājiem piedāvāsim divas izrādes atjaunotajā akmens mūra ēkā Jāņa Ķenča ielā 2 – plkst. 13.30 Dikļu amatierteātra jaunāko iestudējumu “Viņa ir īstā, muterīt!”, kura režisore ir Inna Krēsliņa, plkst. 16.00 skatītāju atzinību iemantojušo laikmetīgā teātra “Volatus” izrādi “Pieaugušo attiecības” (režisore Lara Merca).

Svētkos – Latvijā iemīļotu mākslinieku koncerti

4. septembrī plkst. 16.00 pie Kokmuižas pils izskanēs koncertprogramma “Radīts Latvijā” – Valters Pūce (čells) un Dainis Tenis (klavieres), kuri pazīstami arī kā grupas “DaGamba” dalībnieki. Programmā iekļautas visu laiku izcilāko latviešu komponistu melodijas – Imants Kalniņš, Jānis Lūsēns, Emīls Dārziņš, Valts Pūce, Raimonds Pauls.

Svētku kulminācijā – plkst. 21.00 Kokmuižas promenādē koncertprogramma “Cits Pauls”, kurā mūzikas mīļotājiem būs iespēja dzirdēt maestro Raimonda Paula skaņdarbus jaunos aranžējumos, Ralfa Eilanda oriģinālmūziku, kā arī funk un soul mūzikas korifeju kompozīcijas, ko izpildīs dziedātājs Ralfs Eilands un izcilais Latvijas Radio Bigbends. Kinomūzika un dziesmas, iemīļotas melodijas, ar kurām izaugušas vairākas paaudzes, tās ir mīļas un zināmas ikvienam. Koncertprogrammā “Cits Pauls” tām piešķirts mūsdienīgas aranžējums ar spēcinošu enerģiju un jaunības azartu, kas aizrauj klausītāju līdz sirds dziļumiem. Plašāka informācija par svētku norisi publicēta www.valmierasnovads.lv.