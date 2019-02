VIDEO: “Supernovas 2019” otrajā pusfinālā triumfē “Carousel”

Vakar, 2.februārī, LTV1 tiešraidē plkst. 21:25 norisinājās konkursa “Supernova 2019” otrais pusfināls, kurā piedalījās “Dziļi Violets feat. Kozmens”, Kristīne Pastare (Peress), “Laika Upe”, “Carousel”, Kristiāna Bumbiere, “Double Faced Eels”, Adriana Miglāne un Markus Riva.

Mūziķus vērtēja žūrija, kuras komandā ir Dj Rudd, Ralfs Eilands, Linda Leen un Artis Dvarionas.

Visbeidzot, apkopojot skatītāju balsojumu un žūrijas vērtējumu, uz “Supernova 2019” finālu biļetes ieguva Markus Riva ar dziesmu “You Make Me So Crazy”, “Dziļi Violets feat. Kozmens” ar dziesmu “Tautas dziesma”, “Double Faced Eels” ar dziesmu “Fire” un kā absolūtais uzvarētājs skatītāju un žūrijas balsojumā – “Carousel” ar dziesmu “That Night”.

“Supernova 2019” dziesmu konkursa lielais fināls norisināsies jau 16.februārī, kad arī tiks noskaidrots, kurš no pusfināla uzvarētājiem dosies pārstāvēt Latviju uz “Eirovīziju”.

Atgādināsim, ka pirmajā “Supernova 2019” pusfinālā uzvarēja grupa “Laime Pilnīga” ar dziesmu “Awe”, Aivo Oskis ar dziesmu “Somebodys Got My Lover”, Edgars Kreilis ar dziesmu “Cherry Absinthe”, kā arī Samanta Tīna ar dziesmu “Cutting the Wire”.

Starptautiskas dziesmu konkurss “Eirovīzijas 2019” šogad norisināsies Telavivā (Izraēla) 18.maijā.