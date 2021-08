Visas filozofiskās kategorijas ir pārejošas, izņemot laiku – “Strautiņos” piemin Velgu Krili

Sestdien Valkas pagasta “Strautiņos” pulcējās ļaudis, lai pieminētu, atcerētos un svinētu caur dzeju un mūziku satikšanās prieku ar Velgu. Velgas Kriles vārds ir neizdzēšami ierakstīts latviešu literatūras godagrāmatā un mūsu novada tradicionālo pasākumu listē. “Velgas dienas” notika jau 17. reizi.

Pasākuma sirds un galvenais pievilkšanas spēks ir dzejnieces un dramaturģes māsa Antra Krile. Atbalstu sniedz arī pašvaldība, bibliotēka, daži vietējie uzņēmēji. Sagaidot viesus, Antra jau vairumu no tiem pazīst vaigā un uzņēma kā vecus paziņas, kas “Strautiņos” gaidīti. Vien skaistā suņa saimniecēm māsām Rutkēvičām piekodināja, ka būs sukas, ja viņas kaķiem suņa dēļ kaut ūsiņa nokritīs. Šie vārdi kaķu aizstāvībā bija tik zīmīgi, jo Velgas pirmā publikācija ir dzejolis “Runča grēksūdze mazajai”, kurš 1959. gadā publicēts vietējā laikrakstā “Darba Karogs”, kā padomju gados pārdēvēja vēsturisko “Ziemeļlatviju”.

Nepiespiestā un ģimeniski siltā noskaņā tiek aizvadīta katra “Velgas diena”, arī šī, kurai apkārt, ievērojot epidemioloģiskos noteikumus, apjozta lenta un norādīts, kur ieeja, kur izeja. Bet “Strautiņos” nav vietas politikai, ikdienai, jo te skan dzeja. Velgas Kriles un atbraukušo dzejdaru vārsmas. Skan mūzika, caur kuru Dinārs Gulbis ar piesmakušo balss tembru it kā ieved Velgas pasaulē. Tajā pasaulē, kurā dzīvoja, domāja un juta Velga Krile. Šī “Velgas diena” bija arī zīmīga un skumja gadskārta – tieši pirms 30 gadiem Velga Krile pameta šo pasauli, atstājot te dzīvu savu mantojumu – neskaitāmus dzejoļus, lugas. Velgas dzeja nav kā viegla pastaiga skaisti savirknētu vārdu pļavā, tā ir dzeja, kurā jāiedziļinās, dzeja, kas liek domāt, bet, kad uztver domu, tad tik dziļi personiski aizskar, it kā rakstīta vakar un tieši tev vai par šo laiku.

Antra Krile, uzrunājot klātesošos, uzsvēra, ka Velgas pēdējie desmit dzīves gadi pavadīti “Strautiņos” klusumā un it kā vientulībā, taču tie bijuši ļoti radoši gadi, kuros Velga Krile sarakstījusi 14 dzejoļu krājumus un septiņas lugas. “Viņa bija Rakstnieku savienības biedre, bet savas dzīves laikā neapmeklēja nevienu no Rakstnieku savienības sēdēm. Daļēji tādēļ, ka, dzīvojot patālu no Rīgas, laukos, bija problēma aizbraukt līdz Rīgai un atpakaļ. Varbūt arī apzināti izvēlējās labāk vientulību nekā apgrozīties zināmos sabiedrības slāņos. Ko Velga darīja “Strautiņos”? Viņa daudz lasīja, klausījās plates. Viņai bija ārkārtīgi liela plašu kolekcija, pārsvarā akadēmiskā mūzika, bet arī Visockis un kas tāds. Velgai patika pastaigāties ar suni. Viņai bija ļoti uzticīgs suns, kurš burtiski nolasīja viņas domas. Vēl Velgai patika ieiet dārzā, viņa vienmēr gāja kailām kājām. Pie mājas aug viņas iestādītie koki,” stāsta Antra Krile.

Pieminot faktu, ka šogad aprit 30 gadi, kopš Velga Krile šķīrās no dzīves, Antra nocitēja Velgas rakstīto: “Laiks būtībā ir mūžība, skaitļi neko neizsaka. Visas filozofiskās kategorijas ir pārejošas, izņemot laiku. Telpa ir vairāk vai mazāk dekorācijas. Tālab ir gauži labi te, pie plikiem ozoliem.”

“Velgas dienā” piedalījās dzejnieki Jānis Hvoinskis, Agnese Rutkēviča, Eduards Aivars un Amanda Aizpuriete. Pasākumā ar izjustu dzejas lasījumu uzstājās aktrise Guna Zariņa, spēlējot ģitāras pavadījumu, dziedāja Dinārs Gulbis, kurš atzina, ka Velgu Krili izjūt kā savu māsu. “Velgas dienā” līdzdarbojās televīzijas raidījuma “Literatūre” komanda ar žurnālisti Martu Selecku, paralēli notika arī raidījuma filmēšana.