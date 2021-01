Zināmas “Muzikālās bankas” 15 fināla dziesmas

Ar klausītāju un žūrijas balsojuma palīdzību noskaidrotas 15 fināla dziesmas, kas turpinās sacensību par 2020. gada vērtīgākās popa un roka dziesmas titulu Latvijas Radio 2 aptaujā “Muzikālā banka”.

Balsojuma otrajā kārtā līdz 26. janvārim tīmekļa vietnē muzikalabanka.lv ikvienam reizi dienā ir iespēja pievienot papildu balsis. Uzvarētājs tiks noskaidrots jau šī mēneša beigās – “Muzikālās bankas 2020” tiešraides apbalvošanas ceremonijā 30. janvārī plkst. 21.15. Pandēmijas dēļ finālšovs notiks bez klātienes skatītājiem, tāpēc krāšņo ceremoniju aicinām vērot LTV1, sabiedrisko mediju portālā lsm.lv un „Muzikālās bankas” Facebook kontā, vai klausīties Latvijas Radio 2.

Apkopojot klausītāju balsis un ekspertu vērtējumu, “Muzikālās bankas” finālšovā par 2020. gada vērtīgākās dziesmas titulu sacentīsies (norādīts alfabēta secībā):

1. “Dejo vientulību” – Intars Busulis

2. “Drāma” – MARTA

3. “Garīgais arī” – “Musiqq”

4. “Haosā” – “Astro’n’out” & “Sudden Lights”

5. “Ietin mani” – Ivo Grīsniņš Grīslis

6. “Ir lemts kopā būt” – Iveta Baumane & Roberts Pētersons

7. “Lai jau deg” – Ivo Fomins

8. “Mālos pelēkos” – “Triānas parks” un Igo

9. “Mēs vairs nē” – Samanta Tīna

10. “Panama” – “Tautumeitas”

11. “Stāvēt tuvāk” – “Dagamba”, pied. Patrisha

12. “Šis ir mans laiks” – Aminata

13. “Tavs karogs” – “The Sound Poets”

14. “Tūrists” – Dons

15. “Vasara bez internetiem” – “Carnival Youth”

“Jo īsāks saraksts, jo grūtāka izvēle. Un galā būs pārsteigums visiem, jo šogad nav viena, izteikta līdera – to redzam gan klausītāju sīvajā balsojumā, gan dzirdam no žūrijas locekļiem. Liels prieks par “Muzikālās bankas” debitantiem – pirmo reizi finālšovā uz skatuves kāps Ivo Grīsniņš Grīslis, DAGAMBA, Iveta Baumane & Roberts Pētersons, Sudden Lights un Carnival Youth. Interesanti, kā jaunie ar pieredzējušajiem sarindosies - kauliņi ir mesti un gada vērtīgāko dziesmu uzzināsim jau pavisam drīz!,” stāsta Latvijas Radio 2 galvenais redaktors Kaspars Mauriņš.

“Muzikālās bankas” fināla dziesmas, līdztekus klausītāju balsojumam, vērtē arī neatkarīga un starptautiska žūrija, kurā piedalās dziedātāja Dināra Rudāne, mūziķis, komponists, producents Reinis Sējāns, dziedātāja Olga Rajecka, komponists, diriģents Jēkabs Jančevskis, reperis, bītmeikeris, producents ansis, operdziedātāja Jolanta Strikaite-Lapiņa, dzejnieks Kārlis Vērdiņš, Latvijas izpildītāju un producentu apvienības LaIPA izpilddirektore Liena Grīna, Sony Music Baltic pārstāvis, grupas Ewert and The Two Dragons menedžeris Tomass Oljums (Toomas Olljum), Lietuvas Mūzikas asociācijas dibinātājs, mūzikas aģentūras M.P.3 vadītājs Vaidas Stackevičius.

Klausītāju un ekspertu vērtējums pirmajās divās balsošanas kārtās sastāda 50% : 50%. Savukārt finālšova tiešraides laikā notiekošajā trešajā kārtā 50% vērtējuma ietekmēs skatītāju un klausītāju telefonbalsojums, bet atlikusī puse veidosies no 1. un 2. kārtas rezultātiem.