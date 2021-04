Atjauno sezonas maršrutus

Vietējais pasažieru pārvadātājs SIA “VTU Valmiera” informē, ka no sestdienas, 1. maija, tiks atjaunoti sezonas maršruti.

Uzņēmuma sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Bulmeistare informē, ka no sestdienas sāks kursēt autobuss maršrutā Smiltene–Variņi–Palsmane‒Gaujiena pulksten 7.20 no Smiltenes autoostas un pulksten 10.25 no Gaujienas (sestdienās); Smiltene–Aumeisteri–Gaujiena pulksten 12.25 no Smiltenes autoostas un pulksten 15.20 no Gaujienas (sestdienās), kā arī maršrutā Valka–Pedele–Ērģeme pulksten 9 un 17.50 no Valkas autoostas un pulksten 9.30 un 18.25 no Ērģemes (svētdienās).