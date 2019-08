AVĪZE JAUTĀ Vai gatavojat krājumus ziemai?

Monika Grīnberga, palīdz auklēt bērnus:

- Negatavoju. Ja godīgi, es pat nemāku to darīt. Vecmāmiņa ir čakla salātu gatavotāja un ievārījumu vārītāja. Pēc tam viņa mums visu to dod. Vecmammai patīk to darīt, kāpēc man nopūlēties?

Vija, pensionāre no Ērģemes:

- Jā, un kā vēl! Ja jūs redzētu mūsu pagrabu, bet tā ir nevēlama reklāma. Man patīk to darīt, un arī dzīve to prasa. Mums pašiem ir zemeņu lauks, tāpēc pilni plaukti ar zemeņu ievārījumu. Ir arī aveņu ievārījums un dažādu dārzeņu konservi. Gatavojam abas ar meitu.

Svetlana Kraukle, dzīvo Valgā:

- Esam neliela ģimene, un manējiem ļoti garšo skābēti gurķi. Pati tos audzēju un skābēju. Gatavoju arī svaigu ogu ievārījumu. Ogas samaļu, pievienoju cukuru. Ziemā tas visiem garšo ar pankūkām.