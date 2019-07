AVĪZE JAUTĀ Vai jums patīk sēņot?

Sandra Elstiņa, pārdevēja:

– Patīk, bet nav kad, jo jāstrādā. Parasti sēņoju Palsmanes pusē, šovasar vēl neesmu bijusi sēņot. Sēnes gan esmu ēdusi, jo bērni salasīja.

Ieva Elere, šobrīd viesojas Latvijā:

– Es tikai vēroju to, ko visi pārējie publicē sociālajos tīklos. Man arī pašai ļoti patīk sēņot, bet šovasar Latvijā nav bijis laika to darīt. Man garšo baravikas un gailenes. Esmu no Bauskas puses, bet dzīvoju Norvēģijā. Tūliņ jau dosimies atpakaļ.



Lidija Jirgensone, mājsaimniece:

– Patīk un dodos sēņot. Šodien arī biju – ir gailenes, bekas, bet tās ir tārpainas tāpat kā bērzlapes. Bet priekš sevis karbonādēm ļoti labi sanāk. Man ir savas sēņošanas vietas.