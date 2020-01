Svētdien, 26. janvārī, uz orientēšanās sacensību “Azimuta ziema” 18. kārtu rīkotāji aicina orientieristus uz Raunu. Tur sacensības ziemas sezonā notiks jau otro reizi.

“Pērn pirmo reizi rīkojām vienu no posmiem Raunā, jo ir atjaunota karte, kā arī tā ir iespēja piesaistīt sacensībām jaunus dalībniekus. Marķējums būs no autoceļa Rauna–Smiltene 1. kilometra. Starta laiks paliek nemainīgs – no pulksten 12.30 līdz 16,” informē “Azimuta ziemas” rīkotājs Mārtiņš Mārcis Leimanis.