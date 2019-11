Ērģemes bērnudārzs atrodas Ērģemes ciemā, it kā paslēpies no lielceļa, uzkalnā aiz pamatskolas ēkas, meža ielokā. Kad pirmo reizi uz turieni devos, lai no dārziņa izņemtu savu krustdēlu, atceros, ka, izkāpjot no mašīnas, sajutu mieru, kas......

(Rakstā ir 10561 simboli...)