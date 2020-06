Būs piemiņas brīdis

Valkā. Pilsētas kultūras nama direktora vietniece Līga Pandalone aicina svētdien,

14. jūnijā, pulksten 15 pie piemiņas akmens blakus bijušajai dzelzceļa stacijai uz komunistiskā terora upuriem veltīto atceres brīdi. L. Pandalone stāsta, ka 1941. gada naktī no 13. uz 14. jūniju notika Latvijas iedzīvotāju masveida izvešana uz Sibīrijas, Tālo Austrumu un Tālo Ziemeļu apgabaliem. No Latvijas izsūtīja vairāk nekā 15 400 cilvēku, bet no Valkas dzelzceļa stacijas bez tiesas sprieduma, iepriekšēja brīdinājuma un paskaidrojumiem lopu vagonos izveda vairāk nekā 90 Valkas un tās apkārtnes iedzīvotājus. Izdzīvojušie deportētie dzimtenē varēja atgriezties tikai piecdesmito gadu beigās.