Būs satiksmes ierobežojumi

Valkā. Rīt, 13. aprīlī, pulksten 13 dvīņupilsētās Valkā un Valgā norisināsies tradicionālais Latvijas – Igaunijas skrējiens. Tā aptuvenais ilgums – stunda. Skrējiena laikā būs ierobežota transporta kustība vairākos posmos: pa Semināra ielu no Rīgas ielas līdz Igaunijas robežai; Raiņa iela no Beverīnas līdz Rīgas ielai; Ausekļa iela no Friča Roziņa līdz Raiņa ielai. Sportiskās aktivitātes laikā transportlīdzekļiem būs aizliegts nogriezties no Rīgas ielas uz Raiņa ielu, kā arī no Valgas iebraukt pa Rīgas ielu. Sestdien strādās policijas darbinieki un organizēs iespēju šķērsot trasi Rīgas un Tālavas ielā.