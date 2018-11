Cīnīsies par novada kausu šautriņu mešanā

20. novembrī pulksten 18 Valkas novada BJSS sporta zālē Varoņu ielā 35 sāksies jaunas sacensības – Valkas novada kauss šautriņu mešanā.



Valkas novada sporta organizators Māris Koops informē, ka kausa izcīņa notiks piecās kārtās, bet vērtēs četrus labākos rezultātus. Dāmas un kungi piedalās kopējā vērtējumā, dāmas sāk no “401”, bet kungi – no “501”. Pieteikšanās sacensībām to norises dienās līdz pulksten 17.50. Kopvērtējuma pirmo trīs vietu ieguvēji saņems kausus un balvas.

Aicināti piedalīties novada šautriņu mešanas entuziasti un arī viesi no citiem novadiem un valstīm. Sacensību vietā jāierodas ar maiņas apaviem.

Detalizētāka informācija pie M. Koopa pa tālruni 29424580 vai e-pastā: [email protected].