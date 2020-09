Pēdējo dienu laikā izskanējušas runas par to, ka Igaunija varētu nokļūt to valstu vidū, no kurām atgriežoties, ir jāievēro 14 dienu pašizolācija. Lietuvā saslimstība jau sasniegusi 16,8 gadījumus uz 100 000, un šodien tiek paziņots lēmums......

(Rakstā ir 2411 simboli...)