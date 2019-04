Iespēja pieteikties laikus

Valkā. MFD Veselības grupa 8. maijā un 11. jūnijā no pulksten 10 līdz 17 pie Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas ēkas Raiņa ielā 28A pacientēm nodrošinās mamogrāfijas izmeklējumus un rentgenu. Lai veiktu mamogrāfiju, ar Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma vēstuli – izmeklējums ir bez maksas, ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 2,85 eiro, bet bez nosūtījuma – 25 eiro. Savukārt rentgena viena projekcija –

9 eiro.

Pacientes aicinātas pieteikties uz konkrētu laiku. To var izdarīt, zvanot uz mobilo tālruni 25431313 darba dienās no pulksten 9 līdz 18.