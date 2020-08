Iet Barona ceļu no Tartu līdz Dundagai

LATVIJĀ. Aizvadītajā nedēļā Imanta Ziedoņa komandas izraudzītie mūsdienu Krišjāņi Baroni uzsākuši ceļojumu kājām maršrutā no Igaunijas studentu galvaspilsētas Tartu līdz Kurzemes mazpilsētai Dundagai.

Iedvesmojoties no vienas no pirmajām ģeogrāfijas grāmatām Baltijas reģionā “Mūsu tēvzemes aprakstīšana un daži pielikumi īsumā saņemti”, izveidots Baronam veltīts pārgājiena maršruts. Mūsdienu Baronu ceļš Latvijā ved caur Valkas, Strenču, Smiltenes, Raunas, Vecpiebalgas, Ērgļu, Pļaviņu, Salas, Jaunjelgavas, Kokneses, Ogres, Amatas, Siguldas, Krimuldas, Inčukalna, Babītes, Jelgavas, Tukuma, Kandavas, Talsu, Valdemārpils un Dundagas novadiem. Šis īpašais ceļš ir vairāk nekā 800 kilometru garš.