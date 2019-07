Izmaiņas poliklīnikas darba laikā

Valkā. No 15. līdz 21. jūlijam un no 5. līdz 18. augustam būs slēgta Vidzemes slimnīcas poliklīnika Valkā. Šajā laikā pierakstīties pie speciālistiem un uz izmeklējumiem būs iespējams pa tālruni 647222307 vai https://vidzemesslimnica.lv/e-pieraksts/.

/>Fizioterapeite Kristīne Krastiņa šajā laikā (15.–21.07.) pakalpojumus sniegs pēc iepriekšēja pieraksta.

No 5. līdz 18. augustam narkologa dr. Valda Ķira izziņas būs iespējams saņemt, iepriekš zvanot uz tālruni 64722840.

Ierastajā režīmā no plkst. 8 līdz 20 turpinās darboties steidzamās medicīniskās palīdzības punkts Rūjienas ielā 3, Valkā. Tajā iespējams veikt arī brūču aprūpi, infūzijas, ērču izņemšanu un citus pakalpojumus.