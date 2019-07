Izstādē – kara liecības

Valkas novadpētniecības muzejā līdz 1. septembrim var apskatīt izstādi “Otrā pasaules kara liecības”.

Izstādē eksponēti priekšmeti no Valkas novadpētniecības muzeja, Valgas Militārās tehnikas parka muzeja, Valgas muzeja un privātkolekcijām, informē Valkas novadpētniecības muzejs.

Izstādi papildina Latvijas Okupācijas muzeja ceļojošā izstāde “Pretējās pusēs: Latvijas karavīri Otrajā pasaules karā”.

Izstādi var apskatīt otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās no pulksten 11 līdz 18; sestdienās un svētdienās no pulksten 10 līdz 16.