Ir sākusies Smiltenes un Valkas novadu laikraksta “Ziemeļlatvija” abonēšanas kampaņa. No iepriekšējām šis gads atšķiras ar to, ka mūsu lasītājiem piepulcējas arī bijušo Apes un Raunas novadu iedzīvotāji, kuri no 1. jūlija dzīvo......

(Rakstā ir 4487 simboli...)