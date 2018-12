Meistarību liek lietā Aizkrauklē

Īsi pirms Ziemassvētkiem,

22. decembrī, vairāk nekā astoņdesmit dalībnieku piedalījās Aizkraukles pilsētas atklātajā čempionātā galda tenisā, uz kuru no Smiltenes novada devās Juris Siliņš un Aigars Rubenis.

“Šajās sacensībās bija neierasti liels naudas balvu fonds, tāpēc dalībnieku vidū bija spēcīgi spēlētāji no Lietuvas, Igaunijas, pat Krievijas un, protams, Latvijas. Open grupā pats ieguvu 13. vietu, bet Aigars ‒ 28. Pēcpusdienā risinājās veterānu turnīrs 50+, kur izcīnīju 2. vietu, zaudējot tikai pārstāvim no Pērnavas,” informē J. Siliņš.