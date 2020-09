Meži ir mūsu zemes bagātība un viens no vērtīgākajiem dabas resursiem. Latvijas “zaļā banka” šobrīd klāj vairāk nekā pusi valsts teritorijas. Mēs gādājam par savu mājokli, tīrām un vēdinām to, kā arī regulāri atbrīvojamies no mantām, kas......

(Rakstā ir 4944 simboli...)