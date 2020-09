Ja izlijis dzīvsudrabs… Ko darīt, ja izlijis dzīvsudrabs, un kur to likt pēc savākšanas? Ja šķidrais dzīvsudrabs ir izplūdis telpā, visupirms nepieciešams atbrīvot to no cilvēkiem un mājdzīvniekiem, jo dzīvsudraba tvaiki gaisā, lai......

(Rakstā ir 2622 simboli...)