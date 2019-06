Anita Anitīna

***

Paņem to spēku,

Ko saulgrieži dāsni dāvā.

Tici – tas noderēs

Dienās, kad saules trūks.

Ievij vainagā smilgu,

Kas čukst: – Esmu Tava!

Un pat pelēkās dienās

Prieka Tev nepietrūks.

Savāc saulgriežu rasu

Un nomazgā tajā seju.

Skaistums un veselība –

To rasas lāse spēj dot.

Visu to guvis, izej pasaulei pretī,

Lai atdotu citiem

Ar skaistu un skanīgu – Līgo!