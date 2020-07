Mūsu vērtības

Gaišs pavasaris

Klusām iestājies,

Un putni atlido.

Tie laižas priecīgi

Un dzied,

Un savas smalkās

Ligzdas vij.

Tie nezin it neko

Par to, kas pārņem

Cilvēci, par skumjām,

Asarām, par ciešanām,

Par brīdi šo,

Tik neizprotamo,

Kad Zeme it kā

Vēlas paņemt pauzi.

Varbūt tai tiešām

Pāri darījuši mēs –

Vai par to tagad

Aizdomājas daudzi?

Šai brīdī mainās

Mūsu vērtības,

Un pašsaprotams,

Ikdienišķs vairs

Neliekas nekas.

Būs mācību tik

Daudz un jaunu

Zināšanu, prasmju.

Vai spēsim mainīties –

Tas atkarīgs no

Spējas apstāties,

Pavisam citādi uz visu

Tagad raudzīties.