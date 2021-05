Gunta Drone

Es – pūšu balonu,

Tu – pūt ziepju burbuļus,

Viņš, Viņa – prot tikai pīlītes pūst!

Mēs – nopūšamies no bezcerības,

Jūs – nopūšaties no redzīgajiem,

Viņi, Viņas – nopūšas, jo nav no kā!