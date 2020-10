Novadā – divi jauni “Covid-19” gadījumi

Slimību profilakses un kontroles centrs nedēļas sākumā ziņoja, ka no brīvdienās atklātajiem inficēšanās gadījumiem ar «Covid-19» viens reģistrēts Smiltenes novadā, kur iepriekš, pavasara periodā, visi 13 saslimušie bija atveseļojušies.

Šīs nedēļas laikā Smiltenes novadā reģistrēts vēl viens saslimušais. Līdz ar to Slimību profilakses un kontroles centra «Covid-19» infekcijas izplatības Latvijā kartē reģistrēto saslimšanas gadījumu (iekļautas arī atveseļojušās un mirušās personas) skaits ir 15.

Tikmēr Valkas novadā un Strenču novadā izmaiņu nav.

Laika posmā no 7. līdz 8. oktobrim Latvijā kopumā veikti 4416 «Covid-19» testi, ceturtdien reģistrēti 109 jauni saslimšanas gadījumi. Patlaban valstī ar «Covid-19» slimo 1322 personas.