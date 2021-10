Aizvadītajā sestdienā no agra rīta līdz vēlai pēcpusdienai Valgā notika ikgadējais Livonijas Miķeļdienas gadatirgus. To visas dienas garumā apmeklēja liels cilvēku skaits, tostarp arī latvieši no citiem novadiem, jo jau rēķinājās ar......

(Rakstā ir 1946 simboli...)