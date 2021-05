Eiropa vēlas pasargāt savu tirgu no lētajām Ķīnas precēm, tāpēc no 1. jūlija muitas deklarācija būs jāaizpilda par katru sūtījumu, kas Latvijā nonāks no trešajām valstīm. Nav noslēpums, ka tieši šis ir veids, kā cilvēki ar tādu interneta......

(Rakstā ir 8053 simboli...)