Sacenšas veterāni

Valmierā aizvadīts 10. Vidzemes šaha veterānu čempionāts, kurā piedalījās arī Valkas šaha kluba dalībnieki.

Valkas šaha kluba vadītājs Vsevolods Dudzinskis informē, ka tajā kārtējo reizi uzvarēja Māris Koops, atstājot aiz sevis Antonu Seņkānu no Valmieras un Jāni Koopu, kurš startēja ārpus konkurences. Turpmākajās vietās ierindojās Ervīns Benders no Valmieras un Gundars Šmits no Rūjienas.

Savās vecuma grupās čempionu titulus izcīnīja Māris Koops, Ervīns Benders, Antons Seņkāns un Vitauts Liepiņš. No valcēniešiem V. Dudzinskim 9. vieta, bet Uldim Muižarājam 17. vieta. Turnīrā pavisam piedalījās 19 šahisti no Vid­zemes pilsētām un novadiem.

Valkas šaha klubā turpinās pārcelšanās uz jaunajām telpām bērnu un jauniešu centrā “Mice”.