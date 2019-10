Šahisti maina mājvietu

Aizvadīts tradicionālā seriāla “Lāčplēša šahs” izcīņas finālturnīrs. Gada laikā pavisam notikuši astoņi turnīri.

Valkas šaha kluba vadītājs Vsevolods Dudzinskis informē, ka šajās sacensībās piedalījušies 54 dažādu Vidzemes novadu šahisti. Finālā uzvarēja valcēnietis Andis Strumpe, atstājot aiz sevis Guntaru Bondaru un Raidi Ivertu no Valgas.

Skolēnu konkurencē labākais bija Juris Jančevskis. Otrajā vietā arī valcēnietis Alens Solovjovs, bet trešais – Valters Unams no Valgas.

Novembrī šaha klubs no līdzšinējām telpām pārceļas uz jaunām Semināra ielā 27, tas ir, turpat pāri pagalmam uz bērnu un jaunatnes centra “Mice” ēku. Šahistiem tur būs daudz ērtāk. Novembrī nekādas sacensības nenotiks, bet decembrī tiks publicēts jaunās sezonas aktivitāšu kalendārs.