Akcijā aktualizē seksuālās vardarbības pret bērniem problēmu

23. novembris ir Eiropas diena bērnu aizsardzībai no seksuālās vardarbības, tādēļ Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 (turpmāk – uzticības tālrunis) no 23. novembra līdz 29. novembrim rīko akciju “Pārtrauc klusēšanu!” Tās mērķis – nodrošināt iespēju ziņot par seksuālās vardarbības gadījumiem pret bērniem, saņemt profesionālas psiholoģiskās konsultācijas un atbalstu, kā arī nepieciešamo informāciju par iespējamajām seksuālas vardarbības pazīmēm un tālāko rīcību.

“Katru gadu uzticības tālrunī tiek saņemti vairāki desmiti zvanu no bērniem, pusaudžiem, kā arī vecākiem, kuri vēlas runāt par tematu, kas sabiedrībā aizvien tiek uzlūkots kā neērts – seksuālā vardarbība. Vardarbībai “patīk” klusums, tādēļ nereti pieņemtā rīcība – nerunāt par notikušo vai to noliegt, cerēt, ka tas vairs neatkārtosies, kā arī meklēt vainu vardarbības upurī, mazina cietušā drosmi par notikušo ziņot, savukārt varmākam parāda, ka sekas par nodarīto izpaliks. Piedzīvota seksuālā vardarbība var kļūt par neaprakstāmi smagu nastu bērnam, kuru mazināt var, saņemot tik ļoti nepieciešamo atbalstu un palīdzību. Bērni, kas cietuši no seksuālās vardarbības, bieži izjūt spēcīgu kauna un vainas sajūtu, kas traucē izstāstīt par notikušo, tomēr svarīgi atcerēties, ka cietušais nav vainīgs pie notikušā!”, uzsver VBTAI Ģimeņu ar bērniem atbalsta departamenta direktore Anda Sauļūna.

Seksuālā vardarbība ir smags temats, par kuru runāt reizēm var būt grūti, tādēļ akcijas laikā īpaši aicinām izmantot iespēju sazināties ar Uzticības tālruņa speciālistiem, ne tikai zvanot uz 116111, bet arī rakstot čatā (čats strādā darba dienās no pulksten 12:00 – 20:00, čata logs meklējams mājaslapā www.uzticibastalrunis.lv), rakstot uz e-pastu uzticibaspasts116111bti.gov.lv, vai lejupielādējot bezmaksas aplikāciju “Uzticības tālrunis”, caur kuru iespējams sazināties ar Uzticības tālruņa speciālistiem sev vispiemērotākajā un ērtākajā veidā.