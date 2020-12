Apledojuma dēļ Latvijā apgrūtināti braukšanas apstākļi

Uz galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem Valsts centrālajā daļā, Latgalē un Vidzemē šorīt izveidojies apledojums, informē VSIA “Latvijas Valsts ceļi”.

Lai uzlabotu braukšanas apstākļus slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 56 Latvijas autoceļu uzturētājs ziemas dienesta tehnikas vienības. Autovadītājiem jārēķinās, ka līdz nokļūšanai galamērķī var būt nepieciešams ilgāks laiks.

Pirmdienas rītā apgrūtināti braukšanas apstākļi uz Valsts galvenajiem autoceļiem ir šādos posmos: Tallinas šoseja (A1), posmā no Berģiem līdz Bīriņu pagriezienam (Saulkrastu apvedceļam); Siguldas šoseja (A2), posmā no Rīgas līdz Vangažiem; Rīgas apvedceļš (A4), posmā no Baltezera līdz Saulkalnei; Rīgas apvedceļš (A5), posmā no Salaspils līdz Babītei; Daugavpils šoseja (A6), posmā Rīgas līdz Skrīveriem un posmā no Izvaldas līdz Patarniekiem; Jelgavas šoseja (A8), posmā no Jelgavas līdz Meitenei; Liepājas šoseja (A9), posmā no Kaģiem līdz Apšupes krustojumam; Jēkabpils – Terehova šoseja (A12), posmā no Varakļāniem līdz Terehovai; Grebņeva – Medumi šoseja (A13), posmā no Grebņevas līdz Rušenicai; Rēzeknes apvedceļš (A15), visā posmā; P80 šoseja, posmā no Rīgas apvedceļa līdz Skrīveru pagriezienam.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Rīgas, Cēsu, Jelgavas, Ludzas, Madonas, Ogres, Rēzeknes, Talsu, Valkas un Valmieras apkaimē.

Mainīgos laika apstākļos autobraucējiem jābūt īpaši piesardzīgiem, uz ceļiem var veidoties tā saucamais melnais ledus, kas ir neredzams, un autovadītājs to sajūt tikai sākot veikt manevrus ar mašīnu – bremzējot, manevrējot ar stūri un pedāļiem. Tāpēc visām šīm kustībām nevajadzētu būt straujām.