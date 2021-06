Ar pasākumu “Aizvestie. Neaizmirstie” piemin 1941. gada deportāciju 80. gadadienu

Šī gada 14. jūnijā no plkst. 11.00, pieminot 80. gadadienu kopš Padomju Savienība pēc Latvijas okupācijas organizēja pirmās masu deportācijas, visā Latvijā vienlaicīgi notiek piemiņas pasākums “Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 1941. gada deportācijām”. 119 pašvaldībās tiks nolasīti vairāk nekā 15 000 izsūtīto personu vārdi. Lasījumus plkst. 10.50 ievadīs Valsts prezidenta Egila Levita uzruna, ko pārraidīs Latvijas Televīzijas 1. programmā (LTV1) un Latvijas Radio 1. programmā (LR1).

Lasījumu tiešraides no 119 pašvaldībām varēs skatīties Latvijas Sabiedrisko mediju portālā LSM.lv un Latvijas Nacionālās bibliotēkas tīmekļa vietnē LNB.lv, kā arī īpašā šim notikumam izstrādātā digitālā kartē deportetie.kartes.lv.

Kartei deportetie.kartes.lv šobrīd ir divas sadaļas (pogas): “Piemiņas pasākumi” un “Deportētie iedzīvotāji”, bet tiks pievienota arī trešā – “14. jūnijs pasaulē”. Sadaļā “Piemiņas pasākumi” iezīmēsies vietas, kurās šī gada 14. jūnijā notiks deportēto cilvēku vārdu lasījumi. Uzvirzot kursoru uz izvēlētās vietas, atvērsies video tiešraides logs. Savukārt sadaļa “14. jūnijs pasaulē” ļaus aplūkot galeriju, kurā būs apkopoti fotoattēli no ārzemju tautiešu rīkotiem piemiņas pasākumiem visā pasaulē. Turpretī sadaļā “Deportētie iedzīvotāji” tumšas krāsas apļi kartē apzīmē izsūtīto iedzīvotāju dzīvesvietu 1941. gadā – spiežot uz izvēlētā punkta, kļūst redzams saraksts ar informāciju par cilvēkiem (skaits, vārds, uzvārds, vecums), kuri no konkrētās vietas tika izsūtīti.

Karti ir izstrādājusi “Karšu izdevniecība Jāņa sēta”, pamatojoties uz Latvijas Valsts arhīva veidoto 1941. gada 14. jūnijā deportēto Latvijas iedzīvotāju sarakstu un tajā norādītajām vēsturiskajām adresēm.

14. jūnija piemiņas pasākuma rīkotāji aicina ievērot valstī noteiktos epidemioloģiskos nosacījumus, nepulcēties un skatīties lasījumus tiešraidē vietnēs LSM.lv un LNB.lv.

Kartē deportetie.kartes.lv vasaras otrajā pusē varēs noskatīties pasākuma “Aizvestie. Neaizmirstie” laikā straumēto vārdu lasījumu ierakstus. Lai veidotu un attīstītu publiski pieejamu tiešsaistes platformu, kas vizualizē deportācijas Latvijā, palīdzot aptvert to apmēru un sekas, parādot statistiku un vienlaikus ļaujot izsekot individuāliem izvesto cilvēku stāstiem, “Deportēto karte” ar laiku tiks papildināta gan ar 1949. gada deportācijās izsūtītajiem cilvēku vārdiem, gan arī ar citiem materiāliem.

No 8. jūnija ar deportāciju tematu un piemiņas gadadienu saistīti stāsti un vēstures apskati ir dzirdami Latvijas Radio raidījumos, bet 14. jūnijā no plkst. 9.45 īpaši šim notikumam veltītas pārraides tiks demonstrētas LTV1. No plkst. 11.00 varēs sekot līdzi deportēto personu vārdu lasījumiem no dažādām Latvijas vietām. Piemiņas pasākumu “Aizvestie. Neaizmirstie” atspoguļos arī citi Latvijas mediji.