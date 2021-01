Barikāžu dalībnieks sevi neuzskata par varoni – darīja, kas bija jādara

“Kas mēs par varoņiem? Gājām un darījām to, ko tobrīd uzskatījām par svarīgu. Neviens nezināja, kāds būs rezultāts,” atceras 1991. gada janvāra barikāžu dalībnieks bijušais Valkas sporta skolas ilggadējais direktors Andris Stolbovs.

“Ziemeļlatvija” sazinājās ar Andri, jo viņš redakcijai atsūtīja savas fotografētās melnbaltās fotogrāfijas, kas ataino 1991. gada janvāra barikāžu notikumus.

Barikādēs stāvēja kopā ar sportistiem

Šogad februārī Andris svinēs 83. dzimšanas dienu. Atceroties pirms 30 gadiem notikušos janvāra barikāžu spraigos notikumus, Andris telefonsarunā atklāj, ka tajā laikā bijis priviliģētā stāvoklī. Proti, pats sev bijis priekšnieks, tāpēc nevienam nebija jāprasa atļauja, lai dotos uz Rīgu – uz barikādēm. Braucis gan ar satiksmes autobusu, jo tolaik autobusu biļetes bijušas lētas, gan ar personīgo mašīnu. Uz barikādēm stāvējis no to pirmsākumiem līdz pat beigām, pa starpām atbraucot uz mājām pie ģimenes. Līdzi vienmēr bijusi fotokamera “Minolta”. Ar to valcēnietis iemūžināja visu, ko redzēja.

Viņš atceras, ka uz barikādēm bija kopā ar sportistu grupu, kurā bija arī krievu tautības cilvēki, kas bija lojāli Latvijai. Tolaik Andris varēja fotografēt tikai dienā, jo tik viegli nebija pieejamas jutīgas filmiņas, ar kurām varētu uzņemt kadrus vakaros un vēlās nakts stundās. Uzņemtās bildes ir dāvinājis gan savas dzimtās vietas – Tukuma – novadpētniecības muzejam, gan arī Valkas novadpētniecības muzejam. Vienu filmiņu nosūtījis ārzemju latviešiem, lai tie paši attīsta bildes un redz, kas notiek Latvijā. Viņa fotogrāfijas ir iekļautas Valkas novadpētniecības muzeja veidotajā virtuālajā izstādē “Barikāžu laiks. Rīga, 1991. gada 13.–27. janvāris”.

Kad interesējos, vai Andrim ir pieejams internets, lai aplūkotu šo virtuālo izstādi no muzeja krājumiem, viņš novelk: “Esmu pensionārs, nav man interneta.” Taču priecājas, ka “Ziemeļlatvijai” noderēs viņa fotogrāfijas, tā laikraksta lasītājiem atmiņā atsaucot šos vēsturiskos notikumus.

Jautāju, vai Andris atceras kādu spilgtu barikāžu notikumu. Viņam atmiņā palicis, kā kopā ar pārējiem nesis nestuves ar cietušu cilvēku, kā naktī notikusi šaušana. Tie, kuri stāvējuši uz barikādēm, nedomājuši, ar ko runā, ko runā un ko dara. Darījuši, kas jādara, tāpēc Andris sevi neuzskata par varoni, bet gan latvieti, kas aizstāvējis savas dzimtās Latvijas neatkarību.

Atceres pasākumi – televīzijā, radio un internetā

Diemžēl šajā ārkārtējās situācijas laikā janvāra barikāžu 30 gadu atceres pasākumi notiks attālināti – plašu un daudzveidīgu barikāžu atceres un izzināšanas programmu piedāvā Latvijas Televīzija, Latvijas Radio, kā arī tiešraides internetā www.barikades.lv un sociālajā vietnē www.facebook.com/barikades1991

19. janvārī, no pulksten 18 līdz 19.30 replay.lv un barikades.lv būs skatāma tiešraide ar 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrības valdes locekli, bijušo Latvijas Tautas frontes priekšsēdētāju Romualdu Ražuku. Skatītājiem būs iespēja uzdot jautājumus.

20. janvārī, svinēsim 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienu. Individuāli visas dienas garumā būs ziedu nolikšana Rīgā, II Meža kapos, godinot 1991. gada 20. janvārī bojāgājušos. Individuāla ziedu nolikšana notiks arī Rīgā, Bastejkalnā, pie bojāgājušo piemiņas akmeņiem.

Šajā dienā Latvijas Televīzijas 1. programmā būs arī vairāki speciāl­izlaidumi.