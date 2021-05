Bērni un jaunieši no visas Latvijas pārstrādei nodod nepilnas 19 tonnas izlietotu bateriju

Ir noslēgusies “Zaļā josta” rīkotā izlietoto bateriju vākšanas konkursa “Tīrai Latvijai” 2020./2021. mācību gada sezona, kuras ietvaros pārstrādei akciju sabiedrībai “BAO” nogādātas nepilnas 19 tonnas šo videi kaitīgo atkritumu. Lai arī pastāvošo ierobežojumu un attālinātā mācību procesa dēļ kolektīvā bateriju vākšana skolās šogad nebija iespējama, tomēr 67,5 tūkstoši Latvijas bērnu un jauniešu no 295 mācību iestādēm čakli iesaistīja savas ģimenes bateriju vākšanā.

“Ir būtiski skaidrot videi kaitīgu atkritumu ietekmi uz dabu, kā arī mācīt bērnus jau no mazotnes atbildīgi un saudzīgi izturēties pret vidi mums apkārt,” norāda “Zaļā josta” pārstāve Laima Kubliņa, uzsverot, ka Vislatvijas izlietoto bateriju vākšanas kampaņa “Tīrai Latvijai” kļuvusi par nozīmīgu ikgadēju vides izglītības projektu simtiem Latvijas izglītības iestādēs. Jāatgādina, ka izlietotas baterijas ir videi kaitīgi atkritumi, kuri, nepareizi apsaimniekoti, spēj ne tikai piesārņot augsni un gruntsūdeņus ar ķīmiskiem savienojumiem un smagajiem metāliem, bet arī radīt nopietnus veselības traucējumus. Tāpēc to pareiza apsaimniekošana ir īpaši būtiska. Dalība konkursā “Tīrai Latvijai” sniedz ne tikai acīmredzamu ieguldījumu vides stāvokļa uzlabošanai, bet arī māca ilgtermiņā bērniem un jauniešiem pareizas atkritumu apsaimniekošanas pamatprasmes.

Mācību gada ietvaros bērni un jaunieši no 295 izglītības iestādēm konkursa “Tīrai Latvijai” laikā savākuši 18,974 tonnas izlietotu bateriju, kas visas nogādātas otrreizējai pārstrādei akciju sabiedrībā “BAO”. Tas ļāvis atgūt 5123 kg mangāna, 3984,6 kg dzelzs, 3035,9 kg cinka un 1138,5 kg grafīta.

Visvairāk izlietotās baterijas savākuši Jaunjelgavas vidusskolas audzēkņi, kas pārstrādei nogādāja 705 kg bateriju, izcīnot 1. vietu konkursā. 2. vieta pēc savāktā bateriju daudzuma valstī šogad Gaiķu pamatskolai, kuras audzēkņi savākuši 545 kg bateriju. Savukārt 3. vietā valsts mērogā ierindojas Ogres 1. vidusskola ar savāktu 501 kg bateriju.

Savukārt pēc savāktā bateriju daudzuma uz vienu audzēkni izglītības iestādē pirmo vietu iegūst Gaiķu pamatskola, kuras audzēkņi vidēji katrs pārstrādei nogādāja 14,34 kg izlietotu bateriju. Otro vietu izcīna Saldus novada pašvaldības Jaunlutriņu sākumskolas skolēni, kas katrs savāca vidēji 7,33 kg izlietotu bateriju. Godpilno trešo vietu valsts mērogā iegūst Tukuma novada Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs (Jauniešu dome), savācot vidēji 5,91 kg izlietotu bateriju uz katru centra audzēkni.

Visvairāk izlietoto bateriju savāktas un izvestas no Rīgas un Rīgas reģiona mācību iestādēm – konkursam pieteicās 97 izglītības iestādes, savācot 5,198 tonnas bateriju. Kurzemes reģionu bateriju vākšanā pārstāvēja 29 izglītības iestādes, kas savāca 3,147 tonnas bateriju. 42 mācību iestādes no Latgales savāca 2,228 tonnas bateriju. Savukārt 50 izglītības iestādes no Vidzemes pārstrādei nogādāja 4,517 tonnas bateriju. Zemgali konkursā pārstāvēja 58 izglītības iestādes, savācot 3,881 tonnas bateriju.

Aktīvākie novadi – bateriju vācēji šogad bija: Jelgavas pilsēta un novads, savācot 1,2 tonnas bateriju; Daugavpils pilsēta un novads, savācot 926 kg bateriju, kā arī Gulbenes pilsēta un novads, kuru audzēkņi savākuši 840 kg bateriju.

Izlietoto bateriju vākšanas konkursu “Tīrai Latvijai!’’ organizēja “Zaļā josta” sadarbībā ar AS “BAO”, Valsts izglītības satura centru un Latvijas Tirgotāju asociāciju.