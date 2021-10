Bērnu slimnīca paplašina attālināto konsultāciju pieejamību pacientiem, ģimenes ārstiem un speciālistiem reģionos

Bērnu klīniskā universitātes slimnīca ir palielinājusi kapacitāti attālināto konsultāciju sniegšanai, lai līdztekus jau pieejamajai hronisko saslimšanu pacientu konsultēšanai no 25. oktobra attālinātas pediatra konsultācijas sniegtu arī akūtu saslimšanu gadījumos. Tāpat terciārā līmenī strādājošie Bērnu slimnīcas speciālisti sniegs atbalstu citiem profesionāļiem, piemēram, ģimenes ārstiem un reģionālo slimnīcu speciālistiem, lai nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un nepārtrauktību visiem Latvijas bērniem.

“Jau pirms gada, palielinot attālināto konsultāciju pieejamību pirmoreiz, pieredzējām, cik būtiski tas uzlabo pacientu pieredzi, īpaši iedzīvotājiem no attālākiem Latvijas reģioniem. Tāpēc, stiprinot Bērnu slimnīcas vadošo lomu bērnu veselības aprūpē Latvijā un sekojot zināšanu pārvaldes labās prakses principiem, mūsu speciālisti ir gatavi atbalstīt ne tikai pacientus un viņu ģimenes, bet arī nozares kolēģus. Esam gatavi nodrošināt konsultatīvu palīdzību, tostarp attālinātus konsilijus un apmācības, lai efektīvi izmantotu uzkrāto pieredzi un sniegtu palīdzību bērniem visā valstī,” saka Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas vadītājs Valts Ābols.

Ņemot vērā arvien pieaugošo nepieciešamību sniegt atbalstu ar Covid-19 inficēto bērnu uzraudzībā un ārstēšanā, Bērnu slimnīcas speciālisti ir izstrādājuši rekomendācijas ģimenes ārstiem par pacientu uzraudzību akūta Covid-19 gadījumā. Tāpat Bērnu slimnīcā pieejamas ambulatoras konsultācijas Covid-19 pārslimojušo pacientu uzraudzības programmā jeb post-Covid programmā. Jau drīzumā tiks publiskotas arī klīniskās rekomendācijas ģimenes ārstiem par bērnu uzraudzību pēc pārslimotas SARS-CoV-2 infekcijas un ilgtermiņa Covid-19, lai, sekojot pacienta atveseļošanās procesam, ģimenes ārsti un vecāki zinātu, kādos gadījumos bērns ir jāpiesaka ambulatorai konsultācijai Bērnu slimnīcā, lai multidisciplināra ārstu komanda atkārtoti izvērtētu bērna veselības stāvokli.

Kā saņemt Bērnu slimnīcas speciālistu attālinātu palīdzību

Ja akūtas saslimšanas gadījumā nepieciešama attālināta pediatra konsultācija , no 25. oktobra vecāki tai var pieteikties, zvanot pa tālruni 80708866 (darbalaiks no 8.00 līdz 17.00), bet brīvdienās un svētku dienās pa tālruni 67536708 (darbalaiks no 10.00 līdz 17.00). Zvanu centra darbinieks reģistrēs bērna datus, un pēc pirmās iespējas tuvāko 24 stundu laikā ar vecākiem sazināsies pediatrs.

Aicinām vecākus izmantot iespēju pieteikties jau šobrīd pieejamajām attālinātajām konsultācijām ar citiem Bērnu slimnīcas speciālistiem, aizpildot tiešsaistes pieteikuma formu vai zvanot pa tālruni 80708866 (darbdienās no 8.00 līdz 17.00).

Citās iestādēs strādājošie ārsti Bērnu slimnīcas pediatra konsultāciju var saņemt telefoniski, zvanot pa tālruni 25680015 (reģionālo slimnīcu speciālisti – darbdienās no 9.00 līdz 16.00, ģimenes ārsti – otrdienās un ceturtdienās no 13.00 līdz 15.00) vai rakstiski, sūtot e-pastu uz [email protected]. Informācija par pārējo speciālistu konsultācijām pieejama šeit.

Kā rīkoties mājas apstākļos un kad doties uz slimnīcu, ja bērns saslimis

Bērnu slimnīca šobrīd joprojām turpina nodrošināt plaša klāsta plānveida pakalpojumus un plāno savu darbu tā, lai iespējami ilgi spētu sniegt visa veida palīdzību. Līdz ar bērnu nodaļu pakalpojumu ierobežošanu Tukuma slimnīcā un Jelgavas pilsētas slimnīcā, kur slēgta diennakts pediatrijas pacientu aprūpe, Bērnu slimnīca jau šobrīd uzņem šo reģionu pacientus, kuriem nepieciešama diennakts medicīniskā uzraudzība.

Apzinoties arvien pieaugošo Bērnu slimnīcas noslogotību, mediķi aicina vecākus parūpēties par bērnu veselību un drošību, tostarp sargāt atvases no traumu riska, lai mazinātu nepieciešamību vērsties pēc stacionāras palīdzības. Lai uzzinātu, kā rīkoties mājas apstākļos un kad doties uz slimnīcu, ja bērnam ir, piemēram, drudzis, augsta temperatūra, šķidra vēdera izeja vai aizcietējums, vemšana, sāp kakls, ir klepus u.c., pirmo informāciju var iegūt Bērnu slimnīcas mājaslapā.

Kas jāzina, plānojot vizīti Bērnu slimnīcā

Aktuālie drošības noteikumi Bērnu slimnīcā.

Informācija par klātbūtni, apmeklējumiem un iekšējo kārtību stacionēto bērnu vecākiem un šeit.