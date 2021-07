Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes par jaunajiem muitošanas nosacījumiem no 2021.gada 1.jūlija

Saskaņā ar izmaiņām Eiropas Savienības (ES) tiesību aktos no 2021.gada 1.jūlija pilnīgi visām precēm, kas iegādātas ārpus ES, tajā skaitā interneta veikalos, tiks piemērots pievienotās vērtības nodoklis (PVN). Lai persona saņemtu sūtījumu, visas preces no trešajām valstīm turpmāk būs jādeklarē muitā. Latvijas Pasts apkopojis biežāk uzdotos jautājumus un atbildes par jauno muitošanas kārtību – detalizētāka informācija par atmuitošanu pieejama arī Latvijas Pasta mājaslapas sadaļā Muita. Citos jautājumos Latvijas Pasts aicina sazināties ar uzņēmuma Klientu centru: 27008001, 67008001, [email protected].

VISPĀRĪGI

J. Kas mainās sūtījumu saņemšanā no valstīm ārpus ES pēc 2021.gada 1.jūlija?

A. No 2021.gada 1.jūlija visā ES importa muitas deklarācija jāiesniedz par visiem sūtījumiem, kas saņemti no valstīm ārpus ES. Par precēm jāmaksā PVN no 1.centa. Sūtījumiem, kuru vērtība ir virs 150 eiro, tāpat kā līdz šim, jāmaksā PVN un muitas nodoklis. Līdzšinējā kārtība, kad jāmuito tikai sūtījumi vērtībā virs 22 eiro, tiek atcelta.

J. Kāpēc jādeklarē sūtījums un jāmaksā PVN?

A. Sūtījuma deklarēšana ir muitas formalitāte, kas jāveic, importējot preces ES. PVN par visām precēm jāmaksā, lai nodrošinātu vienlīdzīgu konkurenci starp Eiropas Savienības un trešo valstu komersantiem, ko nosaka Eiropas Padomes 2017.gada 5.decembra Direktīva (ES) 2017/2455, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK un Direktīvu 2009/132/EK attiecībā uz konkrētām PVN saistībām pakalpojumu sniegšanā un preču tālpārdošanā.

J. Kas ir trešās valstis?

A. Valstis, kas nav ES dalībvalstis.

J. Kas ir PUD numurs?

A. PUD numurs ir pagaidu uzglabāšanas deklarācijas numurs, kuru piešķir visiem muitojamiem sūtījumiem.

J. Kas man jāņem vērā, pasūtot preces no trešajām valstīm?

A. Veicot pirkumu, svarīgi sūtījuma informācijā norādīt mobilā tālruņa numuru, kā arī adresē precīzi norādīt pasta indeksu. Tas būtiski paātrinās sūtījuma saņemšanu.

DEKLARĒŠANA

J. Kā es varu deklarēt sūtījumu?

A. Latvijas Pasts piedāvā jaunu un ērtu risinājumu sūtījumu atmuitošanas nodrošināšanai, katram sūtījumu saņēmējam izveidojot unikālu saiti uz īpašu vietni atmuito.pasts.lv sūtījumu deklarēšanai un nodokļu apmaksai. Lietotni var izmantot bez lejuplādēšanas jebkurā viedierīcē. Saņēmējs pats var deklarēt sūtījumu Valsts ieņēmuma dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (VID EDS).

J. PVN par precēm esmu samaksājis jau pirkuma veikšanas brīdī. Kas jādara, lai saņemtu sūtījumu?

A. PVN var būt jau iekļauts preces cenā un apmaksāts no pārdevēja puses, ja interneta veikals reģistrējies speciālajā pārdošanas režīmā IOSS. Sūtījumu deklarēs Latvijas Pasts un saņēmējam nosūtīs aicinājumu doties pēc sūtījuma.

J. Ja deklarēju sūtījumu Valsts ieņēmuma dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), kur varēšu saņemt sūtījumu?

A. Pēc deklarācijas apstiprināšanas VID maza izmēra vienkāršus sūtījumus Latvijas Pasts piegādās pastkastītē, par lielākiem sūtījumiem jāsagaida aicinājums mobilās īsziņas vai drukātā formātā. Ja sūtījumam paredzēta kurjerpiegāde (EMS, EPG, Interconnect Premium pakalpojumi), to piegādās Latvijas Pasta Eksprespasta kurjers.

J. Kā aprēķina sūtījumam piemērojamo PVN?

A. Pirkums (komerciāls sūtījums)Aprēķinot PVN par komerciālu pasta sūtījumu, tiek ņemta vērā gan paša sūtījuma vērtība, gan piegādes, apdrošināšanas un citas izmaksas, kas saistītas ar konkrēto sūtījumu un uzskaitītas normatīvajos aktos par preču muitas vērtības noteikšanu. Ar PVN apliek arī muitas nodokli.

Dāvana (nekomerciāls sūtījums)Aprēķinot PVN par dāvanām, tiek ņemta vērā tikai paša sūtījuma vērtība. Citas izmaksas, kas saistītas ar sūtījumu, PVN aprēķinā netiek iekļautas.

J. Ko nozīmē muitas kontrole?

Sūtījumi var tikt pakļauti muitas kontrolei ar mērķi pārbaudīt deklarācijā sniegto datu pareizību. Muitas kontroles ietvaros muitas dienesti var pārbaudīt preces vai ņemt preču paraugus preču analīzei vai sīkai pārbaudei, pārbaudīt sūtījumu dokumentus: pirkumu apliecinošus dokumentus, preču sertifikātus, licences u.c. dokumentus.

J. Bieži saņemu preču paraugus, vai tie ir jāmuito un par tiem jāmaksā PVN?

Nelielas vērtības preču paraugi ir jādeklarē, bet tos var atbrīvot no PVN. Par atbrīvojuma nosacījumiem aicinām sazināties ar Valsts ieņēmumu dienestu.

J. Gribu nosūtīt atpakaļ preci, bet esmu jau to deklarējis un samaksājis nodokļus, ko man darīt?

Par PVN un/vai ievedmuitas nodokļa atmaksu preces atgriešanas gadījumā aicinām sazināties ar Valsts ieņēmumu dienestu: VID konsultatīvais tālr. 67120000; saziņa ar VID: EDS – Sarakste ar VID – kategorija “Muitas jautājumi”.

DĀVANAS

J. Kas ir dāvana?

Dāvana ir nekomerciāls sūtījums, kuru viena privātpersona sūta citai privātpersonai. Sūtījums tiek uzskatīts par nekomerciālu, ja:• tas nav regulārs;• tajā ir preces vienīgi saņēmēja vai viņa ģimenes locekļu personiskai lietošanai, un to īpašības un daudzums neliecina par komerciāliem nodomiem;• sūtītājs to sūta saņēmējam bez samaksas.

J. Vai jādeklarē arī dāvanas?

A. Par visām dāvanām neatkarīgi no to vērtības jāsniedz importa muitas deklarācija. Ja dāvana ir vērtībā virs 45 eiro, jāmaksā PVN, savukārt dāvanām vērtībā virs 150 eiro piemērojams arī ievedmuitas nodoklis.

Par VAS Latvijas Pasts

Latvijas Pasts nodrošina plašāko pasta pakalpojumu pieejamību visā Latvijas teritorijā, uzturot vairāk nekā 600 pasta pakalpojumu sniegšanas vietu. Uzņēmuma pamatfunkcija ir universālā pasta pakalpojuma sniegšana, papildus nodrošinot arī komercpārvadājumu, eksprespasta, maksājumu, preses, mazumtirdzniecības un filatēlijas pakalpojumus. Latvijas Pasts ir valstij pilnībā piederošs uzņēmums, kurā strādā ap 3200 darbinieku. Uzņēmuma iekšzemes sūtījumu piegādes kvalitātes mērījumus veic viena no Latvijas vadošajām tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūrām Kantar TNS, savukārt pārrobežu sūtījumu piegādes kvalitātes kontroles mērījumi tiek nodrošināti Starptautiskās pasta korporācijas (International Post Corporation) ietvaros ar izpētes kompāniju Kantar TNS, Ipsos un Quotas starpniecību.