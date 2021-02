CSDD izmēģināšanai nodod modernizētu D kategorijas teorētisko eksāmenu

Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) visiem interesentiem izmēģināšanai nodod modernizēto D (autobusu) kategorijas teorētisko eksāmenu. Tas papildināts ar video jautājumiem, kuros attēlotas reālas ikdienas situācijas ceļu satiksmē, piemēram, autobusa vadīšana atbilstoši tā masai un gabarītiem.

Video jautājumi veidoti, lai veicinātu autobusu vadītāju izpratni par drošu rīcību uz ceļa, kā arī sekmētu pieklājību un savstarpēju sapratni dažādu satiksmes dalībnieku starpā.

Jautājumi atbilst CSDD eksāmena prasībām un autoskolu apmācības programmām, tajos ietvertais saturs tiek apgūts apmācības laikā. Eksāmenam tiešsaistes vidē piešķirts jauns un interaktīvs vizuālais izskats, kā arī jautājumi pielāgoti mūsdienu situācijām.

Modernizētais D kategorijas teorijas eksāmens no 2021. gada 3. februāra ir pieejams CSDD teorētisko eksāmenu vietnē un tas paredzēts publiskai testēšanai līdz martam. Savukārt no 2021. gada 1. marta jaunizveidotais teorētiskais eksāmens būs jākārto visiem pretendentiem, kuri vēlēsies saņemt D kategorijas vadītāja apliecību CSDD.

CSDD aicina: idejas, ieteikumus vai komentārus par D kategorijas teorētiskā eksāmena jautājumiem sūtīt uz e-pastu: [email protected].

CSDD apkopotā informācija liecina, ka 2020. gadā D kategorijas eksāmenu kārtoja apmēram 1400 kursanti. Minētā eksāmena sekmība bija 85% no kārtotajiem eksāmeniem.

CSDD atgādina, ka video jautājumi jau sekmīgi ieviesti B (vieglie auto), AM (mopēdi) un C (kravas auto) kategorijas teorētiskajos eksāmenos. Pēc to ieviešanas tika saņemtas pozitīvas atsauksmes.