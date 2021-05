Dienas otrajā pusē vietām gaidāms pērkona negaiss; spēkā brīdinājumi par stipru vēju, lietu un plūdiem

Trešdien daudzviet Latvijā stipri līs, bet, sākot no dienvidiem, lielā nokrišņu zona atkāpsies un uzspīdēs saule, prognozē sinoptiķi.

Pēcpusdienā un vakarā veidosies gubu mākoņi ar lietusgāzēm, valsts centrālajā un austrumu daļā gaidāms arī pērkona negaiss, vietām ar krusu un lielām vēja brāzmām.

Stipras vēja brāzmas centrālajos un austrumu novados gaidāmas arī no rīta un dienas pirmajā pusē, vējam iegriežoties no rietumiem, dienvidrietumiem. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Vidzemē izsludinājis dzelteno brīdinājumu par vēja pastiprināšanos - no plkst.9 līdz 12 vietām gaidāmas brāzmas līdz 20 metriem sekundē.

Dienas pirmajā pusē gaisa temperatūra daudzviet pazemināsies, pēcpusdienā un vakarā tā pakāpsies līdz +11..+17 grādiem.

Rīgā stipri līs. Pēcpusdienā, uzspīdot saulei, gaidāms īslaicīgs lietus, iespējamas pērkona lietusgāzes ar krusu. Pūtīs rietumu un dienvidu vējš, brīžiem tas būs brāzmains. Gaisa temperatūra priekšpusdienā pazemināsies līdz +9 grādiem, pēcpusdienā gaiss iesils līdz +14 grādiem.

Laikapstākļus nosaka cikloni. Atmosfēras spiediens 1007-1012 hektopaskāli jūras līmenī.

Jau ziņots, ka spēkā dzeltenais brīdinājums, Vidzemē pat oranžais brīdinājums par stipru lietu un iespējamiem plūdiem novados, kur iepriekšējo lietavu dēļ zeme vairs nespēj uzsūkt visu lietus ūdeni.