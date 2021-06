Ekonomikas ministrija atgādina – āra tirgu apmeklētājiem arī ir jāievēro epidemioloģiskās prasības

Aizvadīta pirmā nedēļa, kopš valdība lēma atcelt darbības ierobežojumus jeb iepriekš noteikto 20 tirdzniecības vietu ierobežojumu ielu tirdzniecības organizēšanai, ieskaitot arī gadatirgu organizēšanai. Ir noritējuši pirmie āra tirgi. Ekonomikas ministrija atgādina, ka arī āra tirdzniecībā ir jāievēro visi drošas tirdzniecības koncepta nosacījumi, savukārt tirgus organizatori komentē jaunā formāta tirdzniecību.

“Esam gandarīti, ka epidemioloģiskajai situācijai uzlabojoties, tika panākta vienošanās par āra tirdzniecības paplašināšanu, atceļot iepriekš noteikto 20 tirdzniecības vietu ierobežojumu. Novērojam, ka tirdzniecības organizatori un paši tirgotāji strikti ievēro prasības, kā arī aicina apmeklētājus un pircējus tās ievērot. Vēlamies tikai atgādināt, ka visām tirdzniecībā iesaistītajām pusēm ir jāturpina ievērot drošas tirdzniecības nosacījumi, tādējādi pasargājot sevi un savus līdzcilvēkus no vīrusa inficēšanās riska,” drošas tirdzniecības modeļa ievērošanas nozīmi paskaidro Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Edmunds Valantis.

Jūnija pirmajā nedēļas nogalē norisinājās viens no lielākajiem brīvdabas tirgiem Latvijā – 17. Latvijas stādu parāde. Vienuviet bija pieejami Latvijā audzēti stādi, pašmāju ražojuma dārza preces un tehnika, kā arī Latvijas amatnieku ražojumi un gardumi – par to, kā aizritēja Latvijas Stādu parāde, stāsta projekta vadītāja Sabīna Alta: “Tirgotāji ļoti apzinīgi ievēro gan obligātos, gan ieteicamos drošas tirdzniecības pasākumus. Mēs nodalījām ieeju tirgū no izejas, kā arī organizējām cilvēku plūsmu, jo bija brīži, kad cilvēku skaits stipri palielinājās, tādējādi, lai neveidotos drūzmēšanās, ieeju periodiski aizvērām un lūdzām cilvēkiem uzkavēties ārpusē. Paldies vēlos pateikt Valsts policijas pārstāvjiem, kas, ierodoties apsekot tirgu, palīdzēja ar cilvēku informēšanu par drošas iepirkšanās prasību ievērošanu, kā arī pārbaudīja, vai cilvēki nedrūzmējas tirgus iekšienē. Tāpat paldies saku arī Siguldas novada pašvaldībai par palīdzību tirgus organizēšanā un atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai piemērotu teritoriju piemeklēšanā, kā arī Siguldas pašvaldības policijai, kuri palīdzēja organizēt apmeklētāju satiksmes plūsmu un stāvvietas pilsētā, kas noteikti bija izaicinājums tirgus pirmajā dienā, jo tā sakrita ar pašvaldību vēlēšanu datumu.”

“Ja tirgotāji 100% gadījumu ievēroja visus noteikumus, tad apmeklētāji dažbrīd bija neizpratnē par to, kāpēc esot ārā ir jānēsā maska un jāturpina ievērot distance. Lai izvairītos no situācijām, kad kāds no apmeklētājiem bez maskas ienāktu tirgū, mēs pie ieejas dalījām bezmaksas maskas, jo mums galvenais bija, lai gan tirgotāji, gan apmeklētāji būtu pasargāti no inficēšanās riska. Kā arī, ja ierasti tirgu pieskandināja mūzika, tad šoreiz mēs atskaņojām drošas iepirkšanās noteikumus trīs valodās, lai nemitīgi atgādinātu apmeklētājiem par noteikumu ievērošanu tirgus teritorijā,” āra tirgus organizēšanas pieredzē dalās S. Alta.

Ekonomikas ministrija atgādina, ka ielu tirdzniecības organizēšanā, tostarp gadatirgu organizēšanā, jāievēro šādas drošības prasības:

apmeklētājiem un pārdevējiem jālieto mutes un deguna aizsegi;

fiziski jānorobežo gadatirgus teritorija;

ielu tirdzniecības organizēšanas laikā netiek organizēti izklaides pasākumi (tematiski svētki, atrakcijas).

Savukārt tirgus atklātajā teritorijā, ielu tirdzniecībā, t.sk. arī gadatirgos, jāievēro šādas drošības prasības:

apmeklētājiem un pārdevējiem jālieto mutes un deguna aizsegi;

jāizvieto apmeklētājiem labi salasāmu informāciju par piesardzības prasībām;

jānodrošina 2 metru attālums starp tirdzniecības vietām;

jākontrolē un jāregulē apmeklētāju plūsma vietās, kur pastiprināti pulcējas apmeklētāji, piemēram, ejās, kur ieteicams organizēt vienvirziena plūsmu;

jāieceļ atbildīgā persona, kas atrodas uz vietas un organizē noteikumos minēto epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu;

jāizstrādā iekšējā kontroles sistēma, kurā aprakstīta procedūra, kā tiek nodrošināta kontrole, lai nepieļautu fiziskās distancēšanās pārkāpumus un novērstu pastiprinātu apmeklētāju pulcēšanos.

Visa aktuālā informācija par drošības prasībām tirgotājiem publicēta Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē. Savukārt informatīvie materiāli apmeklētāju informēšanai par drošības prasībām pieejami informatīvās kampaņas “Drošs paliek drošs” mājaslapā.