Gadsimta garāko līgodziesmu 2021 skandēs vairāki simti dziedātāju 

21. jūnijā, vasaras saulgriežos, vairāki simti dziedātāju Latvijā un visā pasaulē skandēs „Gadsimta garāko līgodziesmu 2021”, ko jau sesto gadu organizē Latvijas Radio 2. Līgodziesma no saules lēkta plkst. 4.29 līdz saules rietam plkst. 22.22 ar radio ētera starpniecību vīsies cauri visai Latvijai. Sekojot saules ceļam, līgošanā secīgi iesaistīsies kori un folkloras kopas no dažādiem Latvijas reģioniem un pat kontinentiem.

Saulgriežu rītā „Gadsimta garākās līgodziesmas 2021” norise sāksies saullēkta brīdī plkst.4.29, kad Doma laukumu Rīgā modinās muzikālā apvienība “Eridana”, kurā dzied labi zināmie mūziķi Iveta Baumane un Roberts Pētersons. Turpinājumā līgodziesma no austrumiem uz rietumiem vīsies cauri visai Latvijai, un latviešu centriem Eiropā, Austrālijā un citviet pasaulē, ik pusstundā vai stundā uzkavēdamās katrā nākamajā vietā un skanot tiešraidē Latvijas Radio 2 ēterā.

Visbeidzot, saulrietā, plkst. 22.22 līgodziesma izskanēs pašā Rīgas sirdī, kur to Doma laukumā aizvadīs jauniešu kora BALSIS koncerts, kas ilgs no plkst. 22.00 līdz plkst. 22.22.

„„Gadsimta garākās līgodziesmas 2021” dalībnieki stāsta, ka uzvilks savus krāšņos svētku tērpus un ir gatavi ar dziesmām pārskandēt visu Latviju. Daudzi kori un folkloras kopas ir izraudzījušies skaistākās novada vietas, lai radītu īpašu sajūtu skandēšanas laikā, ko ar radio starpniecību vēlas nodot tālāk klausītājiem,” teica Latvijas Radio 2 galvenā satura redaktore Baiba Palkavniece. „Esmu gandarīta, ka līgošana un senie rituāli ir kā spēka avoti daudziem simtiem latviešu tepat Latvijā un arī tālumā. Dienas garumā Radio ēterā dalīsimies ar stāstiem un dziesmām, lai kopā varam aizvadīt neaizmirstamu saulgriežu laiku, smeļoties iedvesmu un enerģiju visam atlikušajam gadam!”

Jauniešu koris BALSIS noslēgs līgodziesmas ritumu, dziedot gan populāras un līdzi dziedamas dziesmas, gan koru repertuāru.

Kora BALSIS diriģents Ints Teterovskis pastāstīja: „Tā kā BALSIS ir jauniešu koris, tad īpaši svarīgi būt kopā godos, sajust tradīciju garšu, uzvilkt tautastērpu, pīt vainagus. Ar prieku piedalāmies Līgodziesmā. Skanēs gan Raimonda Paula dziesmas, gan, neiztrūkstoši, arī Emiļa Melngaiļa „Jāņuvakars”.

Dalībnieku skaitā būs jauktais koris „Aizkraukle”, kuram aprit 50. jubileja un Pāvilostas sieviešu koris „Sīga”, kuram aprit 60. jubileja. Šiem koriem dziedāšana „Gadsimta garākās līgodziesmas 2021” ietvaros ir pirmā publiskā uzstāšanās koru jubilejas gadā.

„Meklēju īpašu repertuāru un atradu vēl nedzirdētas Pāvela Jurjāna līgodziesmas, kas publicētas Latvijas laika izdevumā 1938.gadā. Tās dziedāsim, stāvot Daugavas krastā,” teica kora diriģents Eduards Grāvītis. „,Šogad „Gadsimta garākā līgodziesma” dod iespēju ne vien tikt sadzirdētiem visā Latvijā, kas korim ir reta iespēja, bet arī uzstāties, jo kora 50. jubilejas koncerts ir pārcelts. Tā mums ir nozīmīga diena.”

Kora „Sīga” diriģente Liene Breča pastāstīja: „Ļoti gaidām šo dienu! Pašreiz notiek cītīgi papildu mēģinājumi. Saistībā ar pašreizējo situāciju pasaulē, izpildīsim tematisku dziesmu „Rūnu raksti”, kurā teikts: „Vai man tādēļ nedziedāt, ka man grūti jāstrādā?”. Ar šiem vārdiem domādami, ka visi šķēršļi un grūtības ir pārvaramas, tai skaitā arī mūsu korim, kuram 60. jubilejas gadā šī būs pirmā uzstāšanās reize, un vēl tik skaistā dienā, esot kopā ar pārējiem līgotājiem no visas pasaules!”

Jauktais koris „Līgatne” iedibinājis jaunu tradīciju, kas radusies, regulāri piedaloties „Gadsimta garākajā līgodziesmā” – Saulgrieži tiek ieskandināti dziedot uz pārceltuves pār Gauju.

Kora „Līgatne” diriģents Mārcis Katajs teica: „Piedalīšanās Līgodziesmā ir tradīcija, kas iegājusi kora asinīs. Pat, ja Radio mūs neaicinātu, nu jau tik un tā mēs ietu uz Gaujmalu un iedziedātu saulgriežu dienu. Parasti izvēlamies līgodziesmas ar mūsdienīgu piesitienu, dziedāsim Jāņa Lūsēna Līgo cikla daļas. Pagājušā gadā mūsu dziedājumu pavadīja ģitāras un flautas spēle, šogad jau kapela! Lai arī parasti dziedam agri no rīta, vienmēr ir klausītāji, kuri speciāli brauc klausīties „Gadsimta garāko līgodziesmu”.”

„Liepājas stiprās sievas” iecerējušas izpildīt līgodziesmu jūras krastā. „Mēs dziedāsim 1878. gadā dzimušās Annas Šūlmanes teikto melodiju „Saule brida jūriņā’i”. Valdis Muktupāvels tai ierakstījis kokles pavadījumu. Mums ir svarīga piederība latviešu Jāņu svinēšanas kopienai, būt daļai no lielā pulka, kas skandēs „Gadsimta garāko līgodziesmu”,” saka kopas vadītāja Igeta Ozoliņa.

Līgodziesmu skandēs dalībnieki no Rīgas, Siguldas, Līgatnes, Salacgrīvas, Jērcēniem, Barkavas, Ciblas, Rēzeknes, Daugavpils, Līvāniem, Aizkraukles, Baldones, Iecavas, Tērvetes, Brocēniem, Liepājas, Pāvilostas, Alsungas, Ventspils, Rojas, Jaunpils, Jaunmārupes un no diasporas - Grācas Austrijā, Adelaidas Austrālijā, Sentvinsentas un Grenadīnām Dienvidamerikā. Par katru kolektīvu plašāka informācija ir aplūkojama Latvijas Radio 2 mājaslapā, kur pieejama īpaša karte ar līgodziesmas skanēšanas vietām un dziedātājiem:ej.uz/Gadsimtagarakaligodziesma

Līgodziesmas gaitai varēs sekot līdzi Latvijas Radio 2 ēterā, mājaslapā un sociālajos tīklos, kā arī lsm.lv.

Gadsimta garākās līgodziesmas norise 21.jūnijā

4.29 Rīga, Doma laukums – muzikālā apvienība „Eridana”

5.30 Dienvidamerika – Sentvinsenta un Grenadīnas; Sandra Maija Ķuze

6.15 Sigulda – jauktais koris „Spārni”; diriģente Līga Ādamsone

6.45 Līgatne – jauktais k. „Līgatne”; diriģents Mārcis Katajs

7.15 Salacgrīva – folkloras kopa „Cielava”; vadītāja Zenta Mennika

7.45 Strenči – Jērcēnu folkloras kopa „Mežābele”; vadītāja Arta Šomase

8.15 Madona – Barkavas folkloras kopa „Madava”; vadītāja Teresija Pelša

9.15 Cibla – folkloras kopa „Ilža”; vadītāja Dace Tihovska

10.15 Rēzekne – vīru koris „Graidi”, Rēzeknes Tehnoloģiju akad.j.k „Sonitum”; diriģents Jānis Mežinskis

11.15 Daugavpils – folkloras kopa „Svātra”; vadītāja Sarmīte Teivāne

12.15 Līvāni – jauktais koris „Rubus”; diriģente Daiga Koļesņičenko

13.15 Austrālija, Adelaida – jauktais koris „Dziesmu Laiva”; diriģente Lilita Daenke

14.15 Aizkraukle – jauktais koris „Aizkraukle”; diriģents Eduards Grāvītis

15.15 Baldone – jauktais koris „Tempus”; diriģents Jānis Lapsa

15.45 Iecava – bērnu un jauniešu folkl. kopa „Tarkšķi”; vadītāja Kristīne Karele

16.15 Tērvetes nov. – jauktais koris „Tērvete”; diriģente Dace Reinika

16.45 Brocēni –sieviešu koris „Laiksne”; diriģente Ināra Bērziņa

17.15 Liepāja – „Liepājas Stiprās sievas”, vadītāja Igeta Ozoliņa

17.45 Pāvilosta – siev. koris „Sīga”; diriģente Liene Breča

18.15 Alsunga – etnogrāfiskais ansamblis „Suitu sievas”; vadītāja Ilga Leimane

18.45 Ventspils – jauktais koris „Kaiva”; diriģente Ginta Rūse

19.45 Roja –siev. koris „Kalva”; diriģente Jolanta Rauga

20.15 Eiropa –Luksemburgas postfolka grupa "Rudzurika"; vadītāja Aiga Ožehovska

20.45 Eiropa – Austrija, Grācas latviešu jauktais koris ”Pilskalns”; diriģente Ilze Kroja

21.15 Jaunpils jauktais koris; diriģente Lāsma Pommere

21.45 Jaunmārupe – jauniešu koris „Universum”; diriģents Rihards Rudzītis

22.00-22.22 Rīga, Doma laukums – jauniešu koris BALSIS; diriģents Ints Teterovskis

