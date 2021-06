Sagaidot vasaras Saulgriežus, apkārt Latvijai pa 1836 ceļu, kas vijas pa Latvijas (pie)robežu, tiks nestas Gaismas lāpas – izgaismojot Latviju, veidojot Gaismas un mīlestības ceļu.

2021. gada Gaismas ceļš iemirdzēsies ar divkāršu spēku, radot gaismas jostu apkārt Latvijai. 1836 Gaismas ceļš uzsāksies trešdien, 16.jūnijā, pulksten 10 Kurzemē, Kolkā. Ceļā dosies divas skrējēju komandas – “Ziemeļaustrenis” un “Dienvidrietenis” (strikti ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus un prasības), lai katrs pa savu pusi apmīļotu Latviju, nesot Gaismu un svētdien, 20. jūnija novakarē tiktos Krāslavā. Skrējēju komanda “Ziemeļaustrenis” šķērsos arī Valkas novada teritoriju. Plānots, ka tie ieradīsies novada teritorijā piektdien, 18. jūnijā: Ērģemē (57.8505, 25.79502), pulksten 14.48, Valkā (57.77616, 26.02295), pulksten 17 un Cirgaļos (57.60413, 26.22783), pulksten 20.10. Informācija par pārējām pieturvietām un laikiem pieejama novada domes mājas lapā www.valka.lv.

Plānots, ka katra tempa turētāju komanda sastāvēs no trim skrējējiem – kapteiņa un diviem pavadošajiem skrējējiem. Katra komanda nes Gaismas lāpu, veicot aptuveni 20 kilometru distanci. Pēc tās veikšanas tiks iedegts ugunskurs, bet lāpa tiks nodota nākamajai tempa turētāju komandai, kas turpinās ceļu. Kopumā Gaismas ceļā dosies 46 vienības pa Ziemeļu pusi un 41 pa Dienvidu pusi, iededzot 87 ugunskurus un tā izgaismojot Latviju.

Tempa turētāju kapteiņu sastāvs, kuri atbild un garantē, lai Gaismas lāpa no viena stafetes posma nonāk līdz otrai, veidojot nepārtrauktu Gaismas ceļu apkārt Latvijai, un 20. jūnijā noslēgtu apli Krāslavā, ir jau nokomplektēts. Taču tas neaizliedz pievienoties 1836 Gaismas ceļā jebkurā no posmiem, ievērojot Epidemioloģiskos drošības pasākumus.

Katru Gaismas ceļa komandu sagaidīs Gaismas ceļa vēstnesis. Viņš būs sagatavojis ugunskura vietu un pēc tam pieskatīs iedegtu uguni, daļiņu no Gaismas paturot katrā no vietām, kamēr Gaismas lāpa turpinu ceļu apkārt Latvijai, savienojot novadus, ciemus un cilvēkus.

Ņemot vērā pašreizējo situāciju, pasākumā būs jāievēro arī zināmi drošības pasākumi. Šī iemesla dēļ stafetes komandas sastāvēs no trijiem cilvēkiem un ceļa laikā tās pavadīs tehniskais auto. Arī skrējiena laikā iedegtie ugunskuri tiks rūpīgi uzraudzīti, lai izvairītos no negadījumiem. Dalība akcijā Gaismas ceļš ir bez maksas.