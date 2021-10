Izsludina konkursu „Gada balva sociālajā darbā 2021”

Labklājības ministrija (LM) no 2021. gada 18. oktobra līdz 22. novembrim izsludina pieteikumu iesniegšanu pretendentu izvirzīšanai konkursam „Gada balva sociālajā darbā 2021”.

Konkursa mērķis ir apzināt sociālos darbiniekus Latvijā, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas sociālā darba praksē (sociālajos dienestos, to struktūrvienībās, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, nevalstiskajās organizācijās u.c. sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās, kā arī citās institūcijās, kur tiek nodrošināts sociālā darba pakalpojums) un sniedz profesionālu atbalstu iedzīvotājiem dažādu sociālo problēmu risināšanā. Ir svarīgi pagodināt visprofesionālākos un atsaucīgākos sociālos darbiniekus, popularizēt un veicināt sociālā darba attīstību, profesijas prestižu un labo praksi.

Pieteikuma anketas pretendenta izvirzīšanai konkursa nominācijās ar oficiālu pavadvēstuli (parakstītu pašrocīgi papīra formā vai ar elektronisko parakstu, vai izmantojot latvija.lv iespēju “iesniegums iestādei”) var iesniegt pašvaldības, valsts un pašvaldību iestādes, valsts un pašvaldības kapitālsabiedrības, komersanti, plānošanas reģioni, profesionālās organizācijas, biedrības un nodibinājumi.

Pretendenti var tikt izvirzīti apbalvošanai šādās nominācijās:

Labākais sociālais darbinieks sociālajā dienestā 2021;

Labākais sociālais darbinieks sociālajā pakalpojumā publiskajā sektorā 2021;

Labākais sociālais darbinieks nevalstiskajā un privātajā sektorā 2021;

Labākais vadītājs sociālā darba jomā 2021.

Pēc iesniegto pieteikumu izvērtēšanas konkursa žūrijas komisijā LM tīmekļvietnē www.lm.gov.lv no 2022. gada 3. līdz 28. janvārim tiks organizēts iedzīvotāju balsojums par pieciem labākajiem pretendentiem katrā no nominācijām. Par katru pretendentu žūrijas komisijas balsojums veidos 80% no kopējā punktu skaita un iedzīvotāju balsojums 20% no kopējā punktu skaita. Konkursa balvu saņems viens uzvarētājs ar visaugstāko punktu skaitu katrā no nominācijām.

Papildus ir izveidota nominācija “Žūrijas speciālā balva sociālajā darbā 2021”, kurai pretendentus, kuri snieguši būtisku ieguldīju sociālā darba attīstībā Latvijā, izvirzīs un novērtēs konkursa žūrijas komisijas locekļi.

Konkursu LM īsteno sadarbībā ar Latvijas sociālo darbinieku biedrību, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienību un Latvijas Profesionālo sociālā darba speciālistu asociāciju, kuru pārstāvji strādās žūrijā, lai vērtētu iesniegtās anketas un piešķirtu atbilstošus titulus. Konkursa uzvarētāju apbalvošanu plānots organizēt 2022. gada martā.

Ar detalizētāku konkursa norises kārtību var iepazīties šeit.