Jaunās māmiņas visā Latvijā saņems paciņas, kas palīdzēs parūpēties par bērnu elektrodrošību

Šogad no janvāra līdz septembrim Latvijā ir reģistrētas 45 elektrotraumas, no kurām deviņas guva bērni. Nereti šīs traumas gūst tieši bērni vecumā līdz pieciem gadiem, piekļūstot nedrošām rozetēm, bojātām elektroierīcēm vai neizolētiem vadiem. Lai jaunos vecākus aicinātu mājoklī parūpēties par bērniem elektrodrošu vidi, kā arī iedrošinātu jau no mazotnes ar atvasēm pārrunāt elektrodrošības principus, AS "Sadales tīkls" sadarbībā ar uzņēmumu "Schneider Electric Latvija" un populāro video stāstu sēriju bērniem "Tutas lietas" 1000 jaunajām māmiņām visā Latvijā nodrošinās īpašas elektrodrošības paciņas.

Jaunā elektrodrošības kampaņa sākta līdz ar vides instalācijas "Vadu vīrs" atklāšanu Rīgas Kongresu nama laukumā. Kampaņas sauklis ir "Nepārbaudi elektrības pacietību!". To iemieso arī "Sadales tīkla" veidotais vides objekts, kas radīts ar mērķi garāmgājējiem atgādināt par to, ka neapdomīgi lietota elektrība var kļūt ļoti bīstama – īpaši maziem bērniem, kas ir zinātkāri un kuru uzmanību piesaista gan rozetes, gan vadi, bet kuri vēl neapzinās strāvas bīstamību. Pie vides objekta izvietotas arī plāksnes, uz kurām apkopoti reāli bērnu elektrotraumu gadījumi, aicinot vecākus aizdomāties, vai līdzīgu traumu riskam netiek pakļautas viņu pašu atvases. Jāuzsver, ka "Sadales tīkla" un SKDS 2020. gada nogalē veiktajā aptaujā "Elektrodrošības indekss" tika secināts, ka teju trešā daļa jeb 32% respondentu ar maziem bērniem nevar apgalvot, ka viņu mājokļos ir novērsti visi riski bērnam gūt elektrotraumu.

Paciņās, ko saņems jaunās māmiņas, iekļauts sadarbībā ar projektu "Tutas lietas" sagatavots pamācošs krāsojamais buklets, kurā Tutas lapsiņa kopā ar Vadu vīru mazajiem ķipariem māca elektrodrošības noteikumus, rozešu aizliktņi un uzņēmuma "Schneider Electric Latvija" sarūpētas kontaktligzdas ar aizsargiem. Līdz šī gada beigām 1000 šādas paciņas tiks piegādātas Rīgas Dzemdību namam un slimnīcu dzemdību nodaļām visā Latvijā, lai tās saņemtu jaunās ģimenes.

"Mazi bērni ir tā sabiedrības daļa, kas diemžēl ļoti bieži tiek pakļauta elektrotraumu riskiem. Lai šos riskus novērstu, kritiski svarīga ir pieaugušo iesaiste – rozešu aizsargi mājās, izolēti vadi, strāvas noplūdes automātslēdži un nekādu bojātu elektroierīču. Elektroietaises piesaista bērnu uzmanību – katru gadu tiek reģistrētas elektrotraumas, ko mazuļi gūst, iebāžot pirkstus, matadatas vai citus priekšmetus rozetes caurumos, ieliekot mutē rozetei pieslēgta viedierīces lādētāja vadu, pieskaroties bojātiem vadiem utt. Ar šo kampaņu gribam atgādināt vecākiem būt modriem un parūpēties par to, lai elektrotraumu gūšanas riski mājoklī būtu novērsti, savukārt krāsojamais buklets, kurā satiekams bērnu jau iemīļots tēls Tutas lapsiņa un mūsu jaunizveidotais tēls Vadu vīrs, radošā un vecumam piemērotā veidā palīdzēs mācīt bērniem elektrodrošības principus," saka "Sadales tīkla" valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons.

"Diemžēl tieši paviršā attieksme pret drošību apvienojumā ar nekvalitatīvu elektroierīču un kontaktligzdu lietošanu ir biežākie elektrotraumu cēloņi sadzīvē. Tāpēc kopā ar “Sadales tīklu” šajā kampaņā vēlamies jaunajiem vecākiem atgādināt par elektrodrošību un dāvināt kontaktligzdas ar papildu drošības aizsargiem, šādi aicinot pievērst uzmanību elektroinstalācijas kvalitātei mājoklī," pauž “Schneider Electric Latvija” produktu attīstības vadītājs Baltijā Gatis Arājums.

Kampaņas laikā elektrodrošības paciņas plānots piegādāt vairāk nekā 10 dzemdību nodaļām Rīgā, Jūrmalā, Siguldā, Valmierā, Jelgavā, Liepājā, Daugavpilī un Jēkabpilī. Pirmā institūcija, kas tās saņems, ir Rīgas Dzemdību nams. "Savas pacientes, topošās māmiņas, un viņu partnerus vēl bērniņa gaidību laikā aicinām palūkoties uz sev apkārt esošo vidi ar jauno vecāku acīm. Vai ir sarūpēts svaram atbilstošs autokrēsliņš, lai jau pirmais brauciens no dzemdību nama uz mājām būtu drošs? Vai ir iekārtota vieta, kur zīdainīti droši aprūpēt un guldīt? Vai vecāki apzinās, ka arī mīļais mājdzīvnieks var apdraudēt bērna veselību un dzīvību? Tāpat atgādinām, ka laiks skrien ļoti ātri – dažos mēnešos bērniņš, kurš lielāko dienas daļu tikai gulējis savā gultiņā, izaug par kustīgu, zinātkāru mazuli, kurš mēģina izzināt pasauli ar visiem maņu orgāniem – pirkstiem, acīm, muti. Vecāku atbildībā ir, lai šī pasaules iepazīšana būtu bērnam droša. Paldies visiem, kas iesaistās jauno vecāku izglītošanā, tostarp par elektrodrošību, kā tas notiek šajā kampaņā," teic Rīgas Dzemdību nama valdes priekšsēdētāja Santa Markova.

Kampaņas ietvaros tapusi arī īpaša raidījuma "Tutas lietas" epizode, kurā Tuta kopā ar draugiem mazajiem skatītājiem atklās, kā nenonākt elektrobīstamās situācijās. Skatītājiem tā būs pieejama jau novembrī.