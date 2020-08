Jūnijā tūristu mītnēs vairāk igauņu nekā pirms gada

Pēc ceļošanas ierobežojumu atcelšanas no kaimiņvalstīm Igaunijas un Lietuvas jūnijā vērojams straujš tūristu pieplūdums. Viesu skaits no Igaunijas, salīdzinot ar iepriekšējā gada jūniju, pieaudzis par 5,6 %, bet to pavadīto nakšu skaits pieaudzis par 17,6 %. Savukārt viesu skaits no Lietuvas, salīdzinot ar pērnā gada jūniju, ir samazinājies tikai par 3,5 %, bet to pavadīto nakšu skaits – par 0,9 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) jaunākie dati.





2020. gada 2. ceturksnī Latvijas tūristu mītnēs apkalpoti 170,8 tūkst. ārvalstu un vietējo viesu, kas ir par 78,1 % mazāk nekā 2019. gada 2. ceturksnī. Salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, viesu pavadīto nakšu skaits samazinājies par 74,7 % un bija 373,4 tūkst. Vidējais viesu uzturēšanās ilgums tūristu mītnēs bija 2,2 naktis. 2020. gada pirmajā pusgadā Latvijas tūristu mītnēs uzņemti 570,3 tūkst. viesu, no tiem 317,1 tūkst. no ārvalstīm.

Pēc 12. martā valstī izsludinātās ārkārtas situācijas viesu skaits turpināja kristies arī 2. ceturkšņa mēnešos, vislielāko samazinājumu sasniedzot aprīlī (kritums par 93,6 %). Beidzoties ārkārtas situācijai 10. jūnijā un lielai daļai tūristu mītņu atsākot darbību, viesu skaits jūnijā, salīdzinot ar maiju, palielinājās četras reizes, sasniedzot 127,6 tūkst. viesu.









2020. gada 2. ceturksnī apkalpoti 62 tūkst. ārvalstu viesu, kas ir par 88,7 % mazāk nekā pagājušā gada 2. ceturksnī, savukārt ārvalstu viesu pavadīto nakšu skaits samazinājies par 84,9 % un bija 159,7 tūkst. nakšu. Visvairāk viesu uzņemts no Lietuvas (24,2 tūkst.), Igaunijas (18,2 tūkst.), Somijas (4 tūkst.), Vācijas (2,9 tūkst.), Kanādas (2,8 tūkst.), Krievijas (1,5 tūkst.) un Polijas (1 tūkst.).



No ārvalstu viesiem 71 % jeb 44,1 tūkst. bija no kaimiņvalstīm –Lietuvas (39,1 %), Igaunijas (29,4 %), Krievijas (2,4 %) un Baltkrievijas (0,2 %).



2020. gada 2.ceturksnī visvairāk ārvalstu viesu uzņemti Rīgā – 50,8 %, Jūrmalā – 18 %, Liepājā – 7,3 %, Ventspilī – 4,1 %, Siguldas novadā – 2,5 %, Rucavas novadā – 1,6 %, Rojas novadā – 1,4 %, Engures novadā – 1,3 %, Salacgrīvas novadā un Daugavpilī – 1,1 %.



2020. gada 2. ceturksnī tūristu mītnēs apkalpoti 108,7 tūkst. Latvijas iedzīvotāju, kas ir par 53,3 % mazāk nekā 2019. gada 2. ceturksnī, to pavadīto nakšu skaits ir samazinājies par 48,9 % un bija 213,7 tūkst.

Vispopulārākās Latvijas iedzīvotāju apmešanās vietas bija Rīgā, kur apmetās 14,2 % viesu, Liepājā – 9,6 %, Jūrmalā – 8,3 %, Daugavpils novadā – 3,4 %, Ventspilī – 3,2 %, Salacgrīvas novadā – 3,1 %, Rojas novadā – 2,9 %, Engures novadā un Daugavpilī – 2,7 %, Ventspils novadā – 2,5 %.



Pārskatu par tūristu mītņu darbību jūnijā iesniedza 96,9 % respondentu, no kuriem 13,6 % respondentu (2019. gada jūnijā – 3,4 %) atbildēja, ka neveica darbību, kā iemeslu minot dīkstāvi, mītnes labiekārtošanas darbus vai remontu.

Plašāka informācija par tūrisma statistiku pieejama CSP vietnes sadaļā “Tūrisms”. Dati publicēti CSP datubāzē sadaļā “Tūrisms” (īstermiņa statistikas dati un ikgadējie statistikas dati).