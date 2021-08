Kā mainījusies jaundzimušo vārdu mode pēdējo piecu gadu laikā

Kā mainījusies jaundzimušo zēnu vārdu mode pēdējo piecu gadu laikā



Pēdējo gadu laikā pieci populārākie vārdi jaundzimušajiem zēniem Latvijā bijuši Roberts, Olivers, Marks, Emīls un Gustavs, un to ikviens var noskaidrot Centrālās statistikas pārvaldes interaktīvajā rīkā par personvārdu popularitāti 100 gados.

Roberts populārāko vārdu simtnieku nekad nav pametis, un tas ir bijis iecienīts visos Latvijas reģionos. Savukārt vārds Emīls ir bijis populārs 1920. un 1930. gados Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē. Vārda Emīls popularitāte kopš 1995. gada (13. vieta 1995.gadā, 6. vieta 2015.gadā) varētu būt saistīta ar režisora Vara Braslas mākslas filmu “Emīla nedarbi”, kas tika uzņemta 1985. gadā.

Taču vārds Olivers zēnu vārdu top 100 ir ienāca tikai ap 2010. gadu un strauji kļuva populārs.

Pēdējos 5 gados populārākie jaundzimušo zēnu vārdi Latvijā





Turpmākajās topa vietās ierindojas vēl daudzi citi vārdi, kas nesatur garumzīmes, jo tas mūsdienās ir kļuvis par svarīgu argumentu, izvēloties vārdu: Markuss, Daniels, Adrians, Ernests, Ralfs.

Tomēr joprojām populāri ir arī senie latviešu vārdi ar garumzīmēm – Kārlis un Jēkabs. Turklāt Kārlis ir šobrīd sevišķi populārs Kurzemē, savukārt Jēkabs – Vidzemē.

Dominiks pēdējos gados ir ļoti izplatīts vārds Latgalē dzimušajiem zēniem (4. vieta), un tas ir bijis samērā populārs zēnu vārds Latgalē 1920. un 1930. gados. Latvijas kopējā topā pēdējos gados Dominks ir 14. vietā.

Latgalē visvairāk atšķiras populārākie vārdi, ja salīdzina Latgales un Latvijas kopējo topu. Top 5 Latgalē ir šāds: Artjoms, Maksims, Marks, Dominiks un Daniels.

Kopš 1918. gada jaundzimušo zēnu vārdu topu nav pametuši 13 vārdi: Jānis, Pēteris, Aleksandrs, Andrejs, Kārlis, Eduards, Roberts, Artūrs, Ēriks, Edgars, Mārtiņš, Mihails un Aleksejs.

Vladimirs un Vladislavs ir bijuši topā līdz pat 2015. gadam, tomēr pēdējos gados zaudējuši popularitāti.Īpaši jāatzīmē vārdi Jānis un Aleksandrs, kas ir bijuši 100 populārāko personvārdu topā visos laikos un visos reģionos.





Ikviens var izpētīt sava vārda popularitāti vardi.csb.gov.lv 100 gados Latvijā un reģionos. Ja vārda topā nav, šis vārds 100 gadu laikā kopš 1918. gada nav bijis populārāko 100 vārdu skaitā nevienā no Latvijas reģioniem.



Kā mainījusies jaundzimušo meiteņu vārdu mode pēdējo piecu gadu laikā



Pēdējo piecu gadu laikā populārākie vārdi jaundzimušajām meitenēm bijuši Sofija, Emīlija, Alise, Marta un Anna, un to ikviens var noskaidrot Centrālās statistikas pārvaldes interaktīvajā rīkā par personvārdu popularitāti 100 gados.



Pēdējos 5 gados populārākie jaundzimušo meiteņu vārdi Latvijā





No pēdējo gadu jaundzimušo meiteņu topa pirmā piecinieka vārds Anna ir īpašs ar to, ka tas nav pametis meiteņu vārdu top 100 kopš 1918. gada. Anna bija vispopulārākais meiteņu vārds Latvijā līdz pat Otrā pasaules kara beigām (no 1918. gada līdz 1940. gadu vidum), un kopš 1990. gada Anna atkal ir topa pieciniekā.

Meitenēm daudz retāk nekā zēniem dod tādus vārdus, kas bijuši iecienīti iepriekšējā paaudzē, līdz ar to ir daudz mazāk vārdu, kas būtu bijuši populāri visus 100 gadus. Tādi ir tikai trīs – Marija, Anna un Viktorija.



100 gadu laikā topa 1. vietā ir bijuši 10 vārdi – Anna, Dzintra, Valentīna, Tatjana, Svetlana, Jeļena, Kristīne, Laura, Anastasija un Sofija.



Meiteņu vārdu modē vērojama tendence, ka populārais vārds dažas paaudzes atpūšas un tad atgriežas ar jaunu sparu. No šobrīd 20 populārākajiem jaundzimušo meiteņu vārdiem astoņi bijuši iecienīti pirms vairākām paaudzēm: Sofija, Emīlija, Marta, Alise, Katrīna, Elza, Dārta un Emma.



Visi minētie vārdi ir bijuši ļoti populāri vai salīdzinoši bieži izplatīti no 1918. līdz 1940. gadam, ap 1945. gadu izkrituši no topa, lai tajā atgrieztos pēc 1990. gada, un kļuvuši ļoti populāri šajā gadsimtā.



Vecvecmāmiņu paaudzei (1920. gads) vispopulārākie no šiem vārdiem bija Elza (5. vieta), Marta (8. vieta) un Emīlija (13. vieta).

Šobrīd mazām meitenēm populārais vārds Dārta ir bijis izplatīts Latvijā senāk – pirms pagājušā gadsimta 20. gadiem.

Meiteņu vārdu Sofija, Emīlija, Marta, Elza un Emma popularitāte 100 gadu laikā

(vieta topā no 1. līdz 100.)









Savukārt interesantākais jaunpienācējs šobrīd populārāko vārdu vidū ir ar starptautisku skanējumu un rakstību – Mia. Tas pievienojies topam pēdējās piecgades laikā un šobrīd ir 17. vietā.

Latgalē visvairāk atšķiras populārākie vārdi, ja salīdzina Latgales top un Latvijas kopējo top.





