Kampaņas “Gudrā Latvija” ietvaros norisināsies izglītojoši semināri

Lai skaidrotu dažādu IT risinājumu praktisku pielietojumu ikdienā, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) izglītojošās kampaņas "Gudrā Latvija" ietvaros martā un aprīlī notiks tiešsaistes semināru cikls uzņēmējiem. Kampaņu “Gudrā Latvija” LIKTA organizē sadarbībā ar partneri “Smart-ID” un atbalstītājiem “Elva”, “Microsoft”, “Telema” un projektu “DINNOCAP”.

Semināru ciklā ir iekļauti četri tiešsaistes semināri, kas veltīti virknei šobrīd aktuālu tēmu, kā e-dokumentu pielietojums biznesa procesu efektivitātes palielināšanai, drošas autentifikācijas un elektroniskās parakstīšanas rīki biznesa drošībai, biznesa pārvaldības risinājums (ERP) maziem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī kiberdrošība. Dalība semināros ir bez maksas, un tos tiešsaistē varēs skatīties LIKTA “Facebook” profilā. Paralēli semināriem plānotas mentoringa sesijas, kurās uzņēmējiem būs unikāla iespēja sarunā ar nozares labākajiem ekspertiem risināt ar sava biznesa attīstību saistītus jautājumus un konsultēties par piemērotākajiem IT risinājumiem. Plašāka informācija par tiešsaistes semināriem un mentoringa sesijām pieejama šeit.

“Viens no biznesa vides lielākajiem izaicinājumiem ir arvien pieaugošā tehnoloģiju daudzveidība, kurā nav vienkārši orientēties, tāpēc bieži uzņēmēji jaunu risinājumu ieviešanu mēdz atlikt uz nenoteiktu laiku. Praksē pārbaudīts veids, kā iedrošināt lēmumu pieņēmējus uzņēmumos domāt par jaunu tehnoloģiju ieviešanu, ir praktiski piemēri un pozitīva citu uzņēmumu pieredze. Ar “Gudrās Latvijas” tiešsaistes semināru palīdzību mēs gribam iedvesmot uzņēmējus nebaidīties no jauninājumiem un ieviest tos, lai soli pa solim paaugstinātu savu konkurētspēju,” uzsver LIKTA prezidente profesore Signe Bāliņa.

Tāpat Latvijas mazie un vidējie uzņēmumi tīmekļvietnē www.gudralatvija.lv aicināti novērtēt sava uzņēmuma digitālo briedumu un noskaidrot, kādi IT risinājumi varētu palīdzēt strādāt efektīvāk un kļūt konkurētspējīgākiem. Testā apkopoti vienkārši jautājumi, kas palīdz novērtēt, cik lielā mērā uzņēmums izmanto IT risinājumus ikdienas darbā. Pēc testa aizpildīšanas tiks saņemts padziļināts digitālā brieduma vērtējums, salīdzinājums ar nozares konkurentiem, kā arī ieteikumi par IT risinājumiem, kurus būtu nepieciešams ieviest nākotnē.

Par kampaņu “Gudrā Latvija”

Kampaņa “Gudrā Latvija” tiek rīkota ar mērķi izglītot Latvijas vidējo un mazo uzņēmumu vadītājus par jaunākajiem IT risinājumiem un mudināt viņus ieviest tos savos uzņēmumos, kā arī sniegt tam nepieciešamo informatīvo atbalstu.