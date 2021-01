Kariņš iecerējis prasīt veselības ministres Viņķeles demisiju (papildināta)

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) ir iecerējis prasīt veselības ministres Ilzes Viņķeles (AP) demisiju, liecina aģentūras LETA rīcībā esošā neoficiālā informācija.

Kariņš līdz šim vairākkārt paudis neapmierinātību ar Veselības ministrijas (VM) un ministres darbībām Covid-19 izplatības ierobežošanā, bet pēdējā laikā kritika tika izteikta par skaidra Covid-19 vakcinācijas plāna neesamību.

Šodien valdībā tika paredzēt skatīt VM izstrādāto vakcinācijas plānu, taču Ministru kabineta sēdes sākuma laiks jau vairākkārt ticis pārcelts.

Aģentūras LETA rīcībā esošā informācija liecina, ka valdības sēde atlikta, lai politiķi pārrunātu šo demisijas pieprasījumu. Kariņš par to konsultējies ar citiem koalīcijas partneriem, no kuriem saņēmis atbalstu demisijas pieprasīšanai.

Kariņam šodien paredzēta tikšanās ar Viņķeles pārstāvēto partiju apvienību "Attīstībai/Par!", kā arī tikšanās ar koalīcijas partneriem, pēc kuras sekos paziņojums par tikšanās rezultātiem.

Jaunā konservatīvā partija (JKP) "faktiski neapšauba" Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa (AP) pozīciju jautājumā par veselības ministres Ilzes Viņķeles (AP) demisijas pieprasījumu, aģentūrai LETA atzina JKP Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Juris Jurašs.

Politiķis uzsvēra, ka JKP respektē premjera pozīciju. "Kariņš ir kuģa kapteinis, viņam jārūpējas par to, lai kuģis peldētu pareizā virzienā. Ja viņš saprot un apzinās, ka viss nenotiek gluži tā, kā viņš to vēlētos, un ir lietas, kas prasa uzlabojumus vai restartu, tad mēs no savas puses faktiski neapšaubām Kariņa pozīciju," sacīja deputāts.

Jautāts, vai JKP atbalstīs Viņķeles demisiju, Jurašs sacīja, ka būtu jānogaida visu šodien paredzēto tikšanos rezultāti, taču "pirmšķietami" JKP ir maksimāli ieinteresēta, lai valdības darbs būtu efektīvs, koordinēts, ātrs un spējīgs ne tikai reaģēt uz visām izmaiņām, bet arī būt proaktīvs, apzinoties krīzes izaicinājumus.

"Mūsu visu interesēs ir maksimāli ātri šo pandēmiju ierobežot, maksimāli ātri īstenot vakcinācijas procesu, vakcinējot iespējami vairāk iedzīvotāju, kas ļautu ātrāk tikt vaļā no visiem ierobežojumiem un atgriezties pie normālas ekonomiskās dzīves," pauda politiķis.

Uz jautājumu par to, kas, viņaprāt, varētu būt iespējamais nākamais veselības ministrs un vai jauna ministra ievēlēšanai nepieciešamas kādas rokādes ministru portfeļu sadalījumā partiju starpā, Jurašs atbildēja, ka pagaidām par to runāt pāragri, jo jāsagaida tikšanās noslēgums un jāsaprot, kāds būs pieņemtais lēmums.

Savukārt Nacionālās apvienības līderis Raivis Dzintars aģentūrai LETA sacīja, ka, lai vērtētu Viņķeles demisijas pieprasījuma pamatotību, sākumā jāsagaida oficiāls Kariņa paziņojums par to.